Meghaladta a 4 milliót az elhunytak száma a világban

A kormány lehetővé teszi a koronavírus elleni harmadik oltás felvételét augusztus 1-től, ehhez bőséges mennyiségű vakcina áll rendelkezésre - jelentette be a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Orbán Viktor kiemelte: az egészségügyben dolgozók számára kötelezővé teszik a koronavírus elleni védőoltást. Az iskolakezdés első két napján minden oktatási intézményben lehetővé teszik, hogy a 12 évesnél idősebb gyerekek felvegyék a koronavírus elleni oltást, amennyiben szüleik ezt megengedik - mondta el a miniszterelnök. 64 új koronavírus fertőzöttet igazoltak, elhunyt 2 beteg. 3-4 hét múlva valószínűleg Magyarországon is domináns lesz a koronavírus delta mutánsa - figyelmeztetett Kacskovics Imre immunológus Magyarország élőben című műsorunkban. Eddig több mint 5 millió 559 ezer embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 millió 268 ezren már a második adag vakcinát is megkapták. Járványügyi szempontból Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Magyarország élőben című műsorunkban. Ma elhagyhatja a budapesti Bethesda kórházat az első olyan gyermek, aki állami támogatás révén kapott SMA-kezelést - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. A gyerek szent dolog Magyarországon, nem engedhetjük, hogy szexuális propagandisták grasszáljanak az iskoláinkban - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. Nem változtat a gyermekvédelmi törvényen Magyarország - mondta a Fidesz frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Kocsis Máté hangsúlyozta: nemzeti hatásköröket átadni az uniónak veszélyes utakra visz. Megsértette egy második világháborús túlélő személyiségi jogait Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke ugyanis a Facebook-oldalára Sebes Emil megkérdezése nélkül tett ki róla fényképet - írta a pénteki Magyar Nemzet. Magyarország 2021 első negyedévében a legjobb foglalkoztatási adatot produkálta a rendszerváltoztatás óta - mondta Bodó Sándor államtitkár. Tovább fejleszti maklári üzemét a Bosch Automotive Steering Kft.; az 52,5 milliárd forintba kerülő három beruházásnak köszönhetően 180 új munkahely jön létre, a kormány 12,250 milliárd forint kormányzati támogatást nyújt - mondta Szijjártó Péter. A kormány több mint 538 millió forintot biztosít balatoni önkormányzatok számára. A pályázati úton elnyerhető forrás a klímavédelmi intézkedésekkel összefüggő beruházások megvalósítását segíti a magyar tengernél - jelentette be Schanda Tamás államtitkár. A következő tíz évre 36 milliárd forintot különített el a kormány zöld buszok vásárlásának és üzemeltetésének támogatására - mondta Steiner Attila államtitkár. Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásokat indított Magyarország ellen az LMBT-közösséghez tartozók alapvető jogainak megsértése miatt. Magyarországnak két hónap áll a rendelkezésére, hogy válaszoljon az Európai Bizottság által megfogalmazott érvekre. Varga Judit igazságügyi miniszter szerint az Európai Bizottság elismerte, azt sérelmezi, hogy Magyarországon nem engedik be az LMBTQ-lobbit az iskolákba, óvodákba. Azbej Tristan, a magyar kormány üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára részt vett és felszólalt a nemzetközi vallásszabadság-csúcstalálkozón az amerikai fővárosban. Már több mint 188,8 millióan fertőződtek meg koronavírussal a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 4 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ausztriában az elmúlt napokban jelentősen emelkedett az új koronavírusos megbetegedések száma, ezért a válságstáb szigorításokról döntött. Horvátország július 31-ig meghosszabbította az egész országra vonatkozóan a jelenleg is érvényben lévő járványügyi intézkedéseket, így a különböző rendezvényeken való részvétel továbbra is védettségi igazoláshoz kötött. Októbertől az amerikai Moderna koronavírus elleni oltóanyaga is elérhető lesz Szerbiában. Izraelben megugrott az új koronavírus-fertőzöttek száma, és egyre több a súlyos beteg is a delta változat okozta negyedik hullámban. Az Egyesült Államok és Németország közötti kétoldalú együttműködés erős, és az amerikai kormányzat meg van győződve arról, hogy ez a kooperáció folytatódik - mondta Joe Biden amerikai elnök, amikor a Fehér Házban fogadta Angela Merkel német kancellárt. Bulgáriában visszavonta jelöltjét a kormányfői tisztségre az előre hozott parlamenti választásokon győztes Van Ilyen Nép nevű párt vezetője, Szlavi Trifonov, miután heves bírálatok érték. Legalább hét újságírónál kezdtek házkutatást a fehérorosz biztonsági szolgálatok. A letartóztatott kubai tüntetők azonnali szabadon bocsátását követelte az ENSZ emberi jogi főbiztosa, és felszólította a havannai kormányt, hogy párbeszéd útján kezelje a problémákat. Mintegy húszezer, az amerikai hadseregnek segítő, egyebek mellett tolmácsként közreműködő afgán kérte, hogy az Egyesült Államok menekítse ki őket - közölte a Fehér Ház, jelezve, hogy a szám nem tartalmazza a családtagokat. A Líbiában harcoló külföldi zsoldosok a következő hetekben megkezdik kivonulásukat a háború sújtotta országból - mondta Heiko Maas német külügyminiszter. Legalább nyolcvan halálos áldozata van a Németország nyugati részén történt áradásoknak, és több tucat ember hollétéről nem tudni. A számos emberéletet követelő és súlyos anyagi károkat okozó németországi áradások miatt Orbán Viktor Angela Merkelnek írt levelében a magyar emberek nevében kifejezte részvétét és együttérzését az áldozatok családjainak. A dél-hollandiai Maastricht városa felszólította mintegy tízezer polgárát, hogy hagyja el otthonát, és keressen védelmet az árvíz elől, Belgiumban növekedett a természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma. Többszöri késszúrással életveszélyesen megsebesítette egy 85 éves férfi a főbérlőjét Esztergomban. Menetrend szerinti autóbusz gázolt halálra egy embert Csepelen. Menetrend szerint közlekedő busz gázolt halálra egy kerékpárost a 36-os úton, Nagycserkesznél. Hamis okiratokat, köztük főiskolai és egyetemi okleveleket, jogosítványokat, érettségi és nyelvvizsga-bizonyítványokat gyártó banda tagjai és az okiratok megrendelői, összesen 113 ember ellen emelt vádat a Paksi Járási Ügyészség. Újabb vonalain vezeti be az elsőajtós felszállási rendet a közeljövőben a Budapesti Közlekedési Központ, de csak ott, ahol ez nem okoz érdemi menetidő-növekedést. További heves zivatarokra, intenzív esőzésekre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Labdarúgó Konferencia Liga, selejtező: Puskás Akadémia FC - Inter Turku (finn) 2:0, a Puskás Akadémia 3:1-es összesítéssel a jutott tovább. Az FK Rigas FS együttese lesz a Puskás Akadémia ellenfele a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában. Labdarúgó Konferencia Liga, selejtező: Ararat Jereván (örmény) - MOL Fehérvár FC 2:0, a fehérvári csapat 3:1-es összesítéssel kiesett. Sérülése miatt Babos Tímea nem indul a jövő pénteken kezdődő tokiói olimpia tenisztornáján.