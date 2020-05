Meghaladta a 4 ezret a halálesetek száma Svédországban

3756-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 5 idős krónikus beteg, ezzel 491 főre emelkedett az elhunytak száma, 1711-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1554 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 42%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 49%-a budapesti. Több a gyógyult, mint az aktív fertőzött, ez azt igazolja, hogy a járvány lecsengő szakaszában van - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Az önkormányzatok többsége jól vizsgázott a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben - jelentette ki György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek. A magyarok 78 százaléka utólag is indokoltnak tartja, hogy az elmúlt bő két hónap koronavírusjárvány-fenyegetésében rendkívüli jogrendet lehetővé tevő veszélyhelyzet volt Magyarországon - közölte a Nézőpont Intézet. Ezer táblagéppel ismeri el a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara azon egészségügyi szakdolgozók pótolhatatlan munkáját, akik a koronavírus-járvány alatt az élvonalban végzik munkájukat - közölte a kamara. Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben elmondta, hogy a kormányzat intézkedéseinek köszönhetően, eddig több mint egymillió fő részesült a kormány különféle, munkahelyet támogató intézkedéseiből. A miniszterelnök közölte: július 1-jével fizetik ki az 500 ezer forintos plusz juttatást az egészségügyi dolgozóknak. Nem vállalja a parlamenti alelnöki tisztséget Balczó Zoltán pártársa Sneider Tamás helyett. A jobbikos politikus ezt közösségi médiaoldalán jelentette be. A koronavírus-járvány rövid időre háttérbe szorította az ellenzéki pártok belső konfliktusait, a járvány csillapodásával újra felerősödik a már régóta tartó átrendeződés az ellenzéki oldalon - olvasható a XXI. Század Intézet legfrissebb elemzésében. Biztosítja a kormány a Lánchíd felújítására még Tarlós István főpolgármesternek megígért hatmilliárd forintot - közölte Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. A Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója szerint semmi szükség nincs a Városligetben új parkolóház megépítésére. Vitézy Dávid annak kapcsán közölte véleményét a Facebook-oldalán, hogy a Városligeti Építési Szabályzat módosítására készült fővárosi javaslatban ismét szerepel a Biodóm mellé tervezett 700 férőhelyes parkolóház. „Polcról leemelhető” dokumentumok bemutatásán múlik, hogy a DK újra megkaphassa az állami támogatást, amennyiben azok bizonyítják a párt törvényes gazdálkodását – közölte a az Állami Számvevőszék szóvivője. A jövőben a testvérek is illetékmentesen ajándékozhatnának egymás között, illetve örökölhetnének egymástól - egy erről szóló törvényjavaslatot terjeszt Kósa Lajos és Novák Katalin az Országgyűlés elé. Holnap nyújtja be a jövő évi költségvetés tervezetét az Országgyűlés elnökének a pénzügyminiszter - erről legfrissebb Facebook-videójában beszélt Varga Mihály. Varga Mihály hangsúlyozta: a jövő évi büdzsében szerepelnie kell a járványügyi kiadásoknak, ezért egészségbiztosítási és járványelleni alapot hoznak létre mintegy 3000 milliárd forintos összeggel. A hiteltörlesztési moratóriumnak köszönhetően 2020-ban kétezer milliárd forint többletforrás marad a lakosságnál és a vállalatoknál - mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Könnyíti a fenntartó munkáját és javítja az intézményben lakók életét az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről szóló törvény - közölte az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára. Fülöp Attila emlékeztetett: az elfogadott törvény célja, hogy azok az állami ingatlanok, amelyekben a szociális ellátás feladatát korábban is az egyház végezte és erre használta az épületeket, kerüljenek át az egyházi fenntartó tulajdonába. A magyar gazdaság szereplőinek új világgazdasági versenyben kell helyt állniuk a koronavírus-járvány után - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a versenyképességi program támogató okiratainak átadásán. Június végétől három ütemben lehet igényelni a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak kezelésére biztosított, összesen 25 milliárd forintos mezőgazdasági többlettámogatást - közölte az Agrárminisztérium. A magyarországi gazdálkodók csaknem 170 ezer egységes támogatási kérelmet nyújtottak be a Magyar Államkincstárhoz, ezen belül több mint 113 ezret a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közreműködésével adtak be. Trianon századik évfordulójától, június 4-étől Csongrád megye neve Csongrád-Csanád megye lesz - jelentette be Juhász Tünde kormánymegbízott. A világban több mint 5, 4 millió fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma meghaladta a 345 ezret, a gyógyultaké pedig 2,1 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Két és fél hónapos szünet után Csehországban újra megnyíltak az általános iskolák alsó tagozatai, a vendéglők, a szállodák, a strandok, a múzeumok és újra látogathatók a kórházak és az idősotthonok. Szerbiában másodszor fordult elő, hogy 24 óra alatt nem volt halálos áldozata a Covid-19 betegségnek, ami a szakértők szerint azt jelenti, hogy gyengül a járvány az országban. Montenegróban majdnem három hete nem jelentettek új esetet. A német egészségügyi hatóságok bejelentették, hogy koronavírusos fertőzötteket azonosítottak egy nemrégiben újra megnyitott alsó-szászországi étterem vendégei között, és már száznál több embert karanténba helyeztek. Lengyelországban az utóbbi 24 óra alatt egy haláleset sem történt a koronavírus-járvány miatt, az új fertőzések többségét a szilézai bányavidéken kialakult gócban jegyezték fel. Görögország a koronavírus-járvány elleni két hónapos küzdelem után újraindította a menetrend szerinti komp- és légi közlekedést a szigetein, megnyitottak a kávézók és éttermek is. A 11,5 milliós lélekszámú Belgiumban eddig 57 342 új koronavírusos esetet regisztráltak, 9312-en vesztették életüket a járvány következtében. Oroszországban egy nap alatt 8946-tal 353 427-re emelkedett az igazolt Covid-19-fertőzések száma. Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök arra intette honfitársait, hogy a SARS-Cov-2 koronavírus ismételt behurcolásának veszélye miatt tartózkodjanak a külföldi utazásoktól. Az Egyesült Államokban több mint 1,6 millió koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, és 97 ezer fölé emelkedett a járványban elhunytak száma. Donald Trump amerikai elnök megtiltotta a beutazást azoknak a külföldieknek, akik Brazíliából akarnának belépni az Egyesült Államokba a koronavírus-járvány idején. Japán egész területén feloldják a koronavírus-járvány lassítása érdekében hozott rendkívüli állapotot - jelentette be Abe Sindzó miniszterelnök. Egy hét határidőt adott Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnök az ország hatóságainak, hogy intézkedjenek annak a mintegy 24 ezer, külföldről hazatért Fülöp-szigetekinek az ügyében, akik azóta is karanténban vesztegelnek a koronavírus-járvány miatt. Vuhanban, a koronavírus-világjárványt elindító kínai nagyvárosban 6,5 millió nukleinsavtesztet végeztek a lakosságon május 14-e és 23-a között, hogy kiderüljön, kik a hordozói a kórokozónak. Palesztinok izraeli katonákra támadtak Ciszjordániában, a katonák megsebesítettek két merénylőt - jelentette a Jediót Ahronót című újság. Luigi Patronaggio, a szicíliai Agrigento államügyésze közölte: Líbiából szárazföldön először Tunéziába, majd onnan Olaszországba érkeznek az Európába tartó migránsok, közöttük számos bűnözővel. Kilenc milliárd euró körüli tőkeinjekciót kap a német államtól a koronavírus-világjárvány miatt hatalmas veszteséget termelő Lufthansa - tájékoztatták német kormányzati források a dpa hírügynökéget. 5,8-as erősségű földrengés volt nem messze Új-Zéland fővárosától, Wellingtontól a tengerben. Már korlátozás nélkül léphetik át a magyar-szerb határt a két ország állampolgárai - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Röszkén. Száznegyven határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Operatív törzs: Már 1459-en regisztráltak a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonos alkalmazásra, az aktív felhasználók száma 924. Letartóztatta a Nyíregyházi Járásbíróság azt a férfit, aki társával együtt bántalmazta és fejbe szúrta idős apját. Két kamion ütközött az M1-es autópálya Győr felé vezető oldalán, Mocsa térségében, az egyik jármű vezetője a helyszínen meghalt. Lezártnak nyilvánították a férfi kosárlabdázók két legrangosabb európai kupasorozatát, az Euroligát és az Európa Kupát. MLSZ: Két Magyar Kupa-mérkőzésre szóló eltiltást kapott Kuttor Attila, a Mezőkövesd labdarúgócsapatának vezetőedzője.