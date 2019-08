Meghaladta a 25 százalékot a migrációs hátterű lakosság aránya Németországban

Kanada korábbi miniszterelnökével tárgyalt a Karmelita Kolostorban Orbán Viktor kormányfő. A megbeszélésen aktuális világpolitikai témákról volt szó, de tárgyaltak a magyar-kanadai kulturális kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeiről is. Magyarország gázellátása biztosított 2020-ra, még akkor is, ha az év végéig nem jön létre az újabb orosz-ukrán megállapodás a gázszállításról - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter: jelenleg 85 százalékos, őszre viszont 100 százalékos lesz a magyar gáztározók töltöttsége. Tarlós István főpolgármester szerint a közös ellenzéki főpolgármester-jelöltről szóló elképzelés összeomlott. A városvezető felkészületlennek nevezte az ellenjelölteket, köztük Karácsony Gergelyt, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltjét. Önálló budapesti alkotmányt szeretne Karácsony Gergely. A baloldal közös főpolgármester-jelöltje részleteket nem árult el, az elképzelésről még politikai szövetségese sem tud semmit. A XVI. kerületet hosszában kettévágó HÉV-vonalat is kéreg alá kellene vinni, ezáltal jelentősen javulna az ott élők és az agglomerációból érkezők közlekedése - mondta Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt. Szabó Csaba, a salgótarjáni Fidesz-KDNP frakció önkormányzati képviselője lesz a kormánypártok polgármesterjelöltje a Nógrád megyei városban. A mögöttünk hagyott öt esztendő Veszprém rendszerváltás utáni történetének egyik legsikeresebb időszaka volt - jelentette ki Porga Gyula polgármester. Varga Norbert független polgármesterjelöltet támogatja a Momentum, a Jobbik, a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció, a Lehet Más a Politika és a Mindenki Magyarországért Mozgalom Sopronban. Szombaton kezdődik a hivatalos választási kampány, attól a naptól a választópolgárok már ajánlásokat is tehetnek a képviselőjelöltekre, azaz arra, hogy kik szerepeljenek a szavazólapokon. Az október 13-ai önkormányzati választáson átjelentkezéssel szavazók nem a lakóhelyük, hanem a tartózkodási helyük jelöltjeire szavazhatnak, ez pedig azt jelenti, hogy nem lesznek „utazó voksok”. Már több mint ötszázan igényelték a két hete bejelentett, havi legfeljebb 40 ezer forintos bölcsődei támogatást - jelentette Beneda Attila államtitkár. Az LMP szerint forrás- és pedagógushiány nehezíti az őszi tanévkezdést - mondta Pitz Dániel, az ellenzéki párt elnökségi tagja. Továbbra is érkezik szennyvíziszap Magyarországra külföldről – közölte Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottságának szocialista elnöke. Magyarország 365 címmel országos fotópályázatot hirdet a kormány az ország értékeinek bemutatására - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Az idén az átlagos évekhez képest akár 20-25 százalékkal kevesebb lehet a belföldi körtetermés az előzetes adatok alapján - derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképéből. Példaértékű és világviszonylatban is egyedülálló a Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-program - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Enyhülni látszik a migrációs válság miatt kiéleződött feszültség Németország és Magyarország között - mondta Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője az M1-en. Ötven méterrel a román-magyar határ vonala előtt állítottak meg a román hatóságok egy 16 fős migráns csoportot, amely a zöld határon át próbált Magyarországra jutni. Hivatali visszaélés miatt Katica Janeva különleges ügyész elfogását és előzetes letartóztatás alá helyezését követelte az észak-macedón ügyészség - közölte értesülését a Vecer.mk szkopjei hírportál. Augusztus 20-a helyett október végéig kaptak haladékot a távozásra azok a szíriaiak, akik jogtalanul élnek Isztambulban. Vissza kell költözniük abba a törökországi tartományba, ahová az átmeneti védelmük érvényes. Kikötött az Open Arms hajója a szicíliai Lampedusa szigetén, a még rajta maradt 83 migráns pedig partra szállt. Matteo Salvini olasz belügyminiszter nem engedélyezte ugyan a kikötést, de egy szicíliai ügyész felülírta döntését. Tízezrek menekültek el otthonaikból Szíriában a török határ felé az utóbbi napokban a kormányerők támadásai elől. Az amerikai-román stratégiai partnerség fejlesztéséről szóló megállapodást írt alá Klaus Iohannis román államelnök Donald Trump amerikai elnökkel a washingtoni Fehér Házban tartott kétoldalú megbeszélés keretében. Donald Trump amerikai elnök lemondta dániai látogatását, amiért a dán miniszterelnök visszautasította Grönland megvásárlásának ötletét. Szankciókat helyez kilátásba Kína azokkal az amerikai vállalatokkal szemben, amelyek részt vállalnak a Tajvannak történő fegyvereladásokban - jelentette be a kínai külügyminisztérium. A kereskedelmi vita Kínával árthat is az amerikai gazdaságnak, de a viszály hosszú távon előnyöket hoz majd az Egyesült Államoknak - mondta Donald Trump amerikai elnök. Japán és Dél-Korea megállapodásra jutott abban, hogy párbeszédre van szükség az egykori koreai kényszermunkások kárpótlása miatti vita feloldására - közölte Kono Taro japán külügyminiszter, Pekingben. Elutasították George Pell ausztrál bíboros fellebbezését a, így a pedofília miatt elítélt főpapnak folytatnia kell hatéves börtönbüntetésének letöltését. Heves esőzések miatt többen életüket vesztették Délnyugat-Kínában. Jair Bolsonaro brazil elnök a civil szervezetek esetleges felelősségét vetette fel az Amazonas erdőségeiben pusztító tüzekért, de súlyos vádjait nem támasztotta alá bizonyítékokkal. Grizzly medve ölt meg egy sátrában alvó turistát Kanadában. Késsel támadt a rendőrökre egy férfi Debrecenben, a rendőrök célzott lövést adtak le - a férfi megsérült, a mentők kórházba vitték. Vádat emeltek az ellen a 28 éves budapesti férfi ellen, aki megölte nagyapját, majd a holttestét egy garázsban rejtegette. Elrendelték egy szabolcsi férfi letartóztatását, mert bozótvágó késsel bántalmazta tőle különélő feleségét. Több mint 2300 közlekedési jogsértést tárt fel a rendőrség a múlt héten, az augusztus 12. és 18. között tartott országos sebességmérő akcióban. Tízen haltak meg a hosszú hétvégén az ország közútjain - írta a rendőrség a honlapján. Fokozatosan helyreáll a vonatforgalom a szegedi és a tapolcai vonalakon, miután elhárították a műszaki problémákat - közölte a Mávinform. Mától megváltozik a nagykörúti villamospótlás rendje. Pongrátz Bianka a 42. helyen végzett a női skeetesek versenyében a Lahtiban zajló olimpiai kvalifikációs koronglövő világkupa-versenyen. Berecz Zsombor már az éremfutam előtt megnyerte az Enosimában zajló vitorlás előolimpiát Finndingiben. A szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon Lucz Anna és Kiss Blanka női kajakpáros 200 méteres előfutamban második helyezést értek el, ezzel bejutottak a pénteki döntőbe. Szegedi kajak-kenu világbajnokság: Hajdu Jonatán és Fekete Ádám kenupáros 500 méteren futamgyőzelemmel döntőbe jutottak.