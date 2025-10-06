Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 06. Hétfő Brúnó, Renáta napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Megértették, miért nem támadja meg a test önmagát – Életmentő felfedezés és orvosi Nobel-díj

2025. október 06., hétfő 16:30 | MTI
Nobel-díj immunrendszer rákkezelés autoimmun betegség

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell (USA) és Szakagucsi Simon (Japán) kapja a 2025-ös orvosi-élettani Nobel-díjat a perifériás immuntolerancia felfedezéséért. Munkásságuk feltárta, hogyan akadályozza meg a szervezet, hogy az immunrendszer saját szöveteit támadja. Ez alapvetően új fejezetet nyithat az autoimmun betegségek és a rák modern kezelésében.

  • Megértették, miért nem támadja meg a test önmagát – Életmentő felfedezés és orvosi Nobel-díj

Nobel-díj 2025: Az immunrendszer titkos védelmi vonala

 A 2025-ös orvosi-élettani Nobel-díj Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell és Szakagucsi Simon tudósoknak ítélték oda a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos úttörő felfedezéseikért. A díj azt a kulcsfontosságú kérdést boncolgatja, hogyan védi meg a szervezet a saját sejtjeit az immunrendszer túlzott, néha végzetes támadásaitól. A japán Szakagucsi Simon már 1995-ben, a tudományos konszenzussal szembemenve, felfedezte a szabályozó T-sejteket (regulatory T cells), amelyek az immunrendszer „rendőreiként” megakadályozzák, hogy a szervezet önmaga ellen forduljon. Ez a felismerés egy második, addig ismeretlen védelmi vonalat tárt fel.

 A Foxp3 gén és az autoimmun betegségek kulcsa

 A T-sejtek titkát két amerikai kutató, Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell fejtette meg 2001-ben. Egy különleges egértörzs vizsgálata során fedezték fel a Foxp3 nevű gén szerepét: annak mutációja súlyos autoimmun betegségeket okozott azáltal, hogy az immunrendszer nem tudta megkülönböztetni a saját és az idegen sejteket. Két évvel később Szakagucsi kapcsolta össze a felfedezéseket, bebizonyítva, hogy a Foxp3 gén irányítja a szabályozó T-sejtek fejlődését. Ez a tudományos áttörés a perifériás immuntolerancia fogalmának alapját adta.

 Új remény a rák és a szervátültetés kezelésében

 A három tudós munkája nemcsak az autoimmun betegségek (például a cukorbetegség vagy a szklerózis multiplex) kezelésében nyit új fejezetet, hanem a rákkezelésben is. A daganatok ugyanis gyakran éppen a szabályozó T-sejtek befolyásolásával bújnak ki az immunrendszer ellenőrzése alól. A felfedezések nyomán kifejlesztett kezelések – amelyek közül több már klinikai vizsgálatoknál tart – reményt adnak a szervátültetések sikerességének növelésében is, hiszen célzottan lehet befolyásolni azt a folyamatot, amely a beültetett szerv elutasítását okozza. Olle Kämpe, a Nobel-bizottság elnöke szerint a felfedezések döntő jelentőségűek annak megértésében, hogy „hogyan néz ki valójában az immunrendszer egyensúlya”.

Forrás: MTI/ORIGO

Fotó: Youtube/képernyőkép

További híreink

Durva változás jön! Így alakul a jövő heti időjárás!

Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát

4 csillagjegy élete nagy fordulóponthoz érkezik az ősz első Teliholdja alatt

Tóth Roland Reels-videója

Orbán Willi elárulta, otthagyta a magyar válogatottat; megelégelték Kerkez hibáit

Merkel megdöbbentő kijelentést tett az orosz-ukrán háború felelőseiről

Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki

Hétfői sportműsor: futsal NB I, darts World Grand Prix

VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra

További híreink

VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra

Ezért bontották fel Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését + videó

Brutális láncreakciót indíthat el ha az ukránok amerikai Tomahawk rakétákat vetnének be

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát
2
Brutális láncreakciót indíthat el ha az ukránok amerikai Tomahawk rakétákat vetnének be
3
VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra
4
Aranyosi Péternek elborult az agya és agresszíven lépett fel a Patrióta újságírójával szemben + videó
5
Ezért bontották fel Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését + videó
6
Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó
7
BOTRÁNY: Ukrán cég áll a Tisza Világ mögött, kiszivárgott az adat!
8
A Patrióták és a baloldal is kezdeményezték Ursula von der Leyen eltávolítását + videó
9
Tegnap este bemutatta minisztereit, ma lemondott a francia kormányfő
10
Újra fellángolt Romániában a székely- és magyargyűlölet + videó

Legfrissebb híreink

Donald Trumpban látja Szijjártó Péter a két háborús konfliktus megoldását

EU-kudarc! Magyarország nemzeti alapon épít szorosabb kapcsolatot

 Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kuvaitvárosban kijelentette, hogy mind az ukrajnai, mind a közel-keleti fegyveres konfliktusban a béke reménye Donald Trump amerikai elnök. A miniszter szerint az Arab-öböl országai is a tárgyalásokat szorgalmazzák. Mivel Brüsszel kudarcot vallott a stratégiai együttműködésben, Magyarország nemzeti alapon épít egyre szorosabb gazdasági kapcsolatokat a régióval, ami egyre több hasznot hoz.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!