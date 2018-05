Megerősítené az unió határait Merkel

Parázs hangulatban kezdődött a német költségvetés általános vitája a Bundestagban. A kancellár beszéde előtti felszólalások között a migránsellenes Alternatíva Németországnak párt frakcióvezetője erős kifejezéseket is használva hívta fel a figyelmet annak kockázataira, hogy Németország akadálytalanul engedi be a bevándorlókat.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Annyit mondhatok, burkásokkal, fejkendős lányokkal, eltartott késes férfiakkal és egyéb semmirekellőkkel nem lehet biztosítani jólétünket, a gazdasági növekedést, és a jóléti államot - mondta az Alternatíva Németországnak frakcióvezetője, Alice Weidel, aki azzal zárta beszédét: ezt az országot idióták vezetik .

A képviselőnőt a házelnök rendreutasította azzal, hogy a kijelentés diszkriminálja a fejkendős nőket.

A kancellár azonban válaszra sem méltatta szavait. Ehelyett bemutatta azt a költségvetési tervezetet, amivel szerinte megmutathatják, hogy minden európai ország gazdaságának elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy kiállja az olyan válságokat, mint például az Egyesült Államok kilépése az iráni atomalkuból, ami törést okozott Amerika és Európa kapcsolatában.