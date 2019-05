Donald Trump: Orbán Viktor jó munkát végez az országa biztonságának megőrzésében

Washingtonban fogadta a magyar kormányfőt az Egyesült Államok elnöke. Orbán Viktor és Donald Trump biztonságpolitikai, energetikai és kereskedelmi kérdésekről tárgyalt. Az amerikai elnök elmondta, hogy a két ország kapcsolatai nagyon jók. Orbán Viktor miniszterelnök jó munkát végez Magyarország biztonságának megőrzésében - jelentette ki Donald Trump a washingtoni Fehér Házban. Orbán Viktor közölte: nagyra értékeli, hogy az Egyesült Államokkal együtt küzdhet az illegális bevándorlás és a terrorizmus ellen, valamint a keresztény közösségek védelme érdekében. Donand Trump a demokrácia magyarországi helyzetével kapcsolatban elmondta: sokan tisztelik Orbán Viktort, és jól tette, amit a bevándorlással kapcsolatban tett, Európának azért van sok problémája, mert másként cselekedtek, mint Orbán Viktor. Zugló önkormányzata felmondja a helyi parkolást üzemeltető cégekkel a szerződést - erről fideszes javaslatra döntött a XIV. kerületi képviselő-testület. Tarlós István főpolgármester szerint visszás, hogy a zuglói önkormányzat és Karácsony Gergely XIV. kerületi polgármester vizsgálja ki annak a parkolási szerződésnek a jogszerűségét, amit korábban ők kötöttek meg. A Magyar Liberális Párt szerint olyan vizsgálóbizottságot kell felállítani a zuglói botrány körülményeinek tisztázása érdekében, amelyben nem szerepelnek azok, akik korábban maguk is megszavazták a parkolási rendszert. EP-választás: Mától lehet felvenni a szavazási levélcsomagokat a külképviseleteken. Rendkívüli nyitvatartás lesz az EP-választás hétvégéjén a kormányablakokban, hogy május 26-án minden magyar állampolgár élhessen szavazati jogával – közölte a Miniszterelnökség. Míg Brüsszel a magyar kormány babaváró támogatását mondvacsinált indokokkal akarja eltörölni, addig a migránskártyákat nyakló nélkül tízezreknek adják, ez ellen a kettős mérce ellen küzdünk - hangsúlyozta Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke. Az európai parlamenti választások egyik pozitív következményeként felgyorsulhat a nyugat-balkáni térség európai integrációja, így Montenegró is csatlakozhat az Európai Unióhoz - mondta Kövér László házelnök. A jelenlegi Európai Bizottság munkáját minősíti, hogy a Juncker-bizottság a briteket nem tudta az EU-ban, a migránsokat pedig az unión kívül tartani – hangsúlyozta Menczer Tamás államtitkár. Az igazságszolgáltatás függetlenségét támadja az ellenzék az európai parlamenti választási kampányban, a Nemzeti Választási Bizottság Czeglédy Csaba ügyében politikai döntést hozott - mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Puzsér Róbert független főpolgármester-jelölt az EP-választásig felfüggesztette főpolgármesteri kampányát. Uniós szabályokra és forrásokra van szükség, mert az Orbán-kormány nem akarja biztosítani a minimumfeltételeket sem az egészségügyben - mondta Korózs Lajos, az MSZP országgyűlési képviselője. A DK arra szólítja fel a kormányt, hogy hirdessen egészségügyi válsághelyzetet és adjon újabb forrásokat az egészségügynek. A Fidesz szerint Gyurcsányék álhíreket terjesztenek, és ha rajtuk múlt volna, már tényleg válság lenne az egészségügyben. Július elsején lép hatályba a hétpontos családvédelmi akcióterv négy eleme - hívta fel a figyelmet Novák Katalin. Megjelent a falusi csok részleteit tartalmazó kormányrendelet a Magyar Közlönyben - jelentette be Gyopáros Alpár. Magyarországon csaknem 220 ezer gyermek jár valamilyen felekezeti óvodába, iskolába és középiskolába, számuk nyolc év alatt megduplázódott - ismertette Soltész Miklós államtitkár. Tavaly az egész évet tekintve erős kereslet mellett jelentősen emelkedtek a lakásárak: országosan 15,2 százalékkal, Budapesten pedig 22,9 százalékkal - áll a Magyar Nemzeti Bank májusi lakáspiaci jelentésében. A munkaerő-mobilitást átmenetileg segítő lehetőség a munkásszállók építése, hiszen egyszerre segít azoknak, akik munkahelyet keresnek, illetve azoknak, akiknek munkaerőre van szükségük - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. A paksi bővítés nem a magyar, hanem az orosz nemzeti érdekkel van tökéletes összhangban - közölte Demeter Márta és Keresztes László Lóránt, az LMP társelnöke. Paks 2 Akadémia elnevezéssel két féléves atomerőmű-üzemeltetési szakmérnöki képzés indul ősztől hat magyar egyetemen. Jelenleg több mint tízmillió embert lát el a magyar élelmiszergazdaság, de technológiai és egyéb fejlesztésekkel akár húszmillió embernek is tudna megbízható, egészséges élelmiszert adni - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Éder Tamás azt mondta, Magyarország csak akkor tud a mezőgazdasági és élelmiszeripari versenybe beszállni, ha alkalmazza a digitalizáció lehetőségeit és fejlődik a szektorban dolgozók együttműködése. Állásbörzét tartanak az állami cégek május 15-én 11 és 18 óra között a Magyar Vasúttörténeti Parkban. A kiállítók között megtalálható a Belügyminisztérium, a Magyar Honvédség, a MÁV Zrt., a Magyar Posta és a VOLÁNBUSZ Zrt. is. Magyarország kiáll az üldözött keresztények mellett – hangsúlyozta Azbej Tristan, a Miniszterelnökség államtitkára. Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni látogatása új fejezetet nyithat Magyarország számára. Magyarország amerikai barátai örülnek a találkozónak Donald Trump elnökkel - írta a The Washington Times című amerikai lap. A magyar kormány számára minden felelősen vállalt gyermek kincs, minden megszületett magyar élet értéket jelent - hangsúlyozta Novák Katalin államtitkár Topolyán, ahol babacsomagokat adott át vajdasági magyar családoknak. Szélsőséges ukrán nacionalista szervezet indít utcai járőrözést Munkácson a szeparatizmus megelőzése érdekében – közölték kárpátaljai ukrán hírportálok. A németek a klímavédelmet tartják az EU előtt álló legfontosabb kihívásnak, nem a migrációt - írta a Die Welt című német lap. Belpolitikai népszavazásnak nevezte Matteo Salvini, az olasz kormánypárt vezetője az európai parlamenti választást, hangsúlyozva, hogy az olaszoknak élet és halál, múlt és jövő, a szabad Európa és egy iszlamista állam között kell választaniuk május 26-án. Az Európai Bizottság haladéktalanul megkezdi a jogállamisági eljárást Románia ellen, ha az életbe lépteti a büntetőjog áprilisban elfogadott módosításait - erre Frans Timmermans figyelmeztette a román vezetőket. Május 15-től nettó 19 eurócentes (mintegy 60 Ft) felső korlátja lesz az Európai Unión belüli telefonhívások percdíjának, SMS-enként pedig legfeljebb 6 eurócentet (20 Ft) számolhatnak majd fel a szolgáltatók. Öt ember vesztette életét egy rejtélyes németországi gyilkosságsorozatban - három áldozattal számszeríjjal végeztek. Indiában már 64 halottja van a Dél-Ázsián átszáguldó Fani trópusi ciklonnak. Szélvihar söpört végig Horvátország északi részén: az erős szél fákat döntött ki, háztetőket szakított le, fennakadásokat okozva a közlekedésben, mintegy kétszáz ember megsérült a jelentések szerint. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt emeltek vádat 23 emberrel, köztük egy bűnszervezet 14 tagjával szemben, akik az áfa megfizetése nélkül kávé, cukor, csokoládé és energiaital kereskedelmével foglalkoztak. Tolató teherautó gázolt halálra egy 62 éves nőt Szombathelyen. Kisteherautóval ütközött egy személygépkocsi Kaba külterületén - a személyautó vezetője életét vesztette. Május 26-ig lezárták a Budapest-Keleti pályaudvart előre tervezett karbantartás miatt, ez idő alatt az érintett vonatok mindegyike módosított menetrend alapján közlekedik. Várhatóan július közepén indulhat el Budapesten az 1-es villamos meghosszabbított, Etele tér és Fehérvári út közötti szakaszán a forgalom - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter szerint a sport a magyar identitás részévé vált. Elmondta bármerre is jár a világon, magyar sportolókról mindenhol hall történeteket. Szerdahelyi András ezüstérmet szerzet a korongvadász Európa-bajnokság nyílt kategóriájában. Balázs Attila 1:6, 1:5 15-40-ről, összesen négy meccslabdát hárítva fordított a világranglista korábbi 12. helyezettje, a Davis Kupa-győztes szerb Viktor Troicki ellen a heilbronni salakpályás tenisztornán. Igaly Diána olimpiai bajnok sportlövő életműdíjat kapott a Magyar Sportlövők Szövetsége küldöttgyűlésén. Új magyarországi és határon túli helyszínnel bővül a Nemzeti Vágta programja idén: Érd és Eszék is csatlakozik az elővágták sorához.