Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen

2025. augusztus 23., szombat 07:30 | Világgazdaság

Döbbenetes: Ukrajna újra megtámadta a Barátság kőolajvezetéket, Magyarország és Szlovákia energiaellátása veszélyben, de Brüsszel szerint „minden rendben”! Az EU tétlenül nézi, ahogy Kijev szabotálja a létfontosságú vezetéket – kattints, és tudd meg, miért hallgatnak a válasszal!

  • Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen

Az elmúlt napokban több ukrán támadás is érte a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország és Szlovákia energiaimportjában is fontos szerepet játszik, Brüsszel azonban mégis úgy látja, hogy a kontinens ellátása nincsen veszélyben, és látszólag semmit sem fognak tenni Kijevvel szemben.

Az Európai Bizottság megerősítette, hogy levelet kapott Magyarországtól és Szlovákiától a Barátság vezeték elleni támadások ügyében. A szállítás pénteken ismét megszakadt, de Brüsszel közölte: Folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és ellátásbiztonsági problémát nem tapasztalnak.

A mostani incidens a fehérorosz határ közelében történt, de nem ez volt az első eset. Márciusban egy ukrán drón találta el a vezetéket, ami szintén ideiglenesen leállította az orosz olaj Magyarországra irányuló szállítását. Az ukránok hiába támadják folyamatosan a magyar és a szlovák ellátásban kulcsfontosságú vezetéket, mégis azt hangsúlyozza Brüsszel, hogy az EU-ellátás stabil marad.

Veszélyben a Barátság kőolajvezeték

A vezeték déli ága az egyetlen működő útvonal, amelyen keresztül Oroszországból még érkezik kőolaj az unióba. Németország és Lengyelország már tavaly leállította az importot, de Magyarország, Szlovákia és Csehország továbbra is függ a déli szakasztól.

Brüsszel az olajkoordinációs csoporton keresztül figyeli az eseményeket, és ha szükséges, rendkívüli ülést is összehív. Most azonban az Európai Bizottság szerint nincs ellátási válság, a készletek és a régiós együttműködés elegendő védőhálót nyújt.

Emiatt Kijev látszólag semmiféle büntetésre nem számíthat azért, hogy az Európai Unió egyik ellátási útvonalára támad. A kérdés az, hogy meddig maradhat tartható ez a helyzet, ha a vezeték rendszeresen támadások célpontjává válik.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: AFP

Az alacsony vízállás miatt bukkantak rá egy második világháborús gránátra

Vezércikk – Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket + videó

Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után

