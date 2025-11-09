Keresés

2025. 11. 09. Vasárnap
Külföld

Megemlékeztek Londonban a brit háborús halottakról

2025. november 09., vasárnap 14:10 | MTI
Nagy-Britannia megemlékezés háborús halottak

A több mint egy évszázadra visszanyúló hagyománynak megfelelően gyászünnepséggel emlékeztek meg vasárnap Londonban az első világháború és az azóta eltelt évtizedek konfliktusainak brit katonaáldozatairól.

Az 1919 óta évente megrendezett ceremónia mindig az első világháború harci cselekményeit lezáró tűzszünet évfordulójához, november 11-hez legközelebbi vasárnapon esedékes.

Az emlékünnepségen ezúttal a második világháború befejezésének 80. évfordulójáról is megemlékeztek.

A londoni parlament híres toronyórája, a Big Ben 11 órát jelző harangjátéka után a felsorakozott tömeg kétperces néma főhajtással tisztelgett a halottak emléke előtt.

A kétperces csend kezdetét és végét a brit hadsereg egy első világháborús ágyújának lövései jelezték.

Ezután helyezte el koszorúját a háborús halottak tiszteletére emelt, London kormányzati negyedének közepén álló emlékmű, a Cenotaph tövében III. Károly király, majd Vilmos trónörökös és a királyi család többi tagja, valamint a brit politika képviselői, köztük Sir Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök és Kemi Badenoch, az ellenzéki Konzervatív Párt vezetője.

A vasárnapi koszorúzási ceremónia után a brit fegyveres erők tízezer veteránja tartott felvonulást a Whitehallon, a londoni kormányzati negyed központjában, valamennyien stilizált pipaccsal az öltözetükön.

Az ilyenkor szinte mindenki által viselt pipacs a háborús halottak emléke előtti tisztelgés fő jelképe Nagy-Britanniában egy kanadai katonaorvos, John McCrae rendkívül népszerűvé vált, 1915-ben írt verse nyomán, amely arról szól, hogy a háború szántotta flamand mezőkön mindig a pipacs virágzott ki először az elesett katonák sírjain.

A Brit Birodalom az első világháborúban csaknem 9 millió katonát mozgósított; közülük 908 ezer halt meg, több mint kétmillió megsebesült.

A hagyományos novemberi megemlékezés azonban már régóta nemcsak az első világháború brit áldozatainak szól; a britek ilyenkor a hadszíntereken akkor és azóta meghalt összes katona emléke előtt tisztelegnek.

A második világháborúban töttbb mint 400 ezer brit és gyarmati katona vesztette életét,

és 1945 óta is 16 ezer brit katona halt meg szolgálatteljesítés közben.

A brit fegyveres erők veteránjainak vasárnapi felvonulásán már csak 20 olyan egykori katona volt jelen, akik részt vettek a második világháború csatáiban. Közülük a legidősebb a 101 éves Donald Poole volt.

A 2008-ban rendezett megemlékezés volt az utolsó, amelyen még az első világháború brit veteránjai is jelen lehettek. Közülük abban az évben még hárman éltek: az akkor 112 éves Henry Allingham, a 110 éves Harry Patch és a 108 éves Bill Stone egyaránt részt vett a 2008-as emlékünnepélyen és ők koszorúztak elsőként. A következő egy évben azonban mindhárman elhunytak.

