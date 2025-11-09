Megemlékeztek Londonban a brit háborús halottakról

Megosztás itt:

Az 1919 óta évente megrendezett ceremónia mindig az első világháború harci cselekményeit lezáró tűzszünet évfordulójához, november 11-hez legközelebbi vasárnapon esedékes.

Az emlékünnepségen ezúttal a második világháború befejezésének 80. évfordulójáról is megemlékeztek.

A londoni parlament híres toronyórája, a Big Ben 11 órát jelző harangjátéka után a felsorakozott tömeg kétperces néma főhajtással tisztelgett a halottak emléke előtt.

A kétperces csend kezdetét és végét a brit hadsereg egy első világháborús ágyújának lövései jelezték.

Ezután helyezte el koszorúját a háborús halottak tiszteletére emelt, London kormányzati negyedének közepén álló emlékmű, a Cenotaph tövében III. Károly király, majd Vilmos trónörökös és a királyi család többi tagja, valamint a brit politika képviselői, köztük Sir Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök és Kemi Badenoch, az ellenzéki Konzervatív Párt vezetője.

A vasárnapi koszorúzási ceremónia után a brit fegyveres erők tízezer veteránja tartott felvonulást a Whitehallon, a londoni kormányzati negyed központjában, valamennyien stilizált pipaccsal az öltözetükön.

Az ilyenkor szinte mindenki által viselt pipacs a háborús halottak emléke előtti tisztelgés fő jelképe Nagy-Britanniában egy kanadai katonaorvos, John McCrae rendkívül népszerűvé vált, 1915-ben írt verse nyomán, amely arról szól, hogy a háború szántotta flamand mezőkön mindig a pipacs virágzott ki először az elesett katonák sírjain.

A Brit Birodalom az első világháborúban csaknem 9 millió katonát mozgósított; közülük 908 ezer halt meg, több mint kétmillió megsebesült.

A hagyományos novemberi megemlékezés azonban már régóta nemcsak az első világháború brit áldozatainak szól; a britek ilyenkor a hadszíntereken akkor és azóta meghalt összes katona emléke előtt tisztelegnek.

A második világháborúban töttbb mint 400 ezer brit és gyarmati katona vesztette életét,

és 1945 óta is 16 ezer brit katona halt meg szolgálatteljesítés közben.

A brit fegyveres erők veteránjainak vasárnapi felvonulásán már csak 20 olyan egykori katona volt jelen, akik részt vettek a második világháború csatáiban. Közülük a legidősebb a 101 éves Donald Poole volt.

A 2008-ban rendezett megemlékezés volt az utolsó, amelyen még az első világháború brit veteránjai is jelen lehettek. Közülük abban az évben még hárman éltek: az akkor 112 éves Henry Allingham, a 110 éves Harry Patch és a 108 éves Bill Stone egyaránt részt vett a 2008-as emlékünnepélyen és ők koszorúztak elsőként. A következő egy évben azonban mindhárman elhunytak.

Fotó: Shutterstock