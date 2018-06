Megcsendült az a bizonyos ezüstcsengettyű

Hivatalos csengettyűátadó jelezte a kormányváltást Olaszországban péntek délután. A kormányülések elején használt ezüstcsengőt az előző miniszterelnök adta át az utódjának, Giuseppe Conte egy szélsőjobbos-szélsőbalos populista koalíciót vezet majd,

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az olasz kormányok csak ritkán képesek kitölteni 5 éves ciklusukat, most ez valószínűleg nem is a cél, hiszen mindkét oldalnak megvan a maga terve. A szélsőjobbos Liga a bevándorlásellenes törvényeket és a migránsok kitoloncolását akarja keresztülvinni. Az 5 Csillag Mozgalom népjóléti intézkedéseket, alapjövedelmet, nagyobb segélyeket, kisebb adókat akar. Az első költségvetésükből látszani fog majd, hogy van-e esélyük túlélni akár egy évet is, véli egy szakértő.

Az új miniszterelnök szerint elutasítják az Európai Unió által elvárt költségvetési kiadáscsökkentéseket, és egyik párt se támogatja az euroövezeti tagságot, igaz, a valutaunióból való kilépés nincs a kormányprogramban. „Az olasz kormány legnagyobb feladata az államadósság csökkentése lenne. Ez most az éves GDP 132 százaléka, több, mint amennyi a válság idején a görögöké volt. Az olasz állam korábban vállalta ennek a csökkentését, de az új kormány tervei között ez nem szerepel” – mutatott rá Umberto Triulzi közgazdász.

Az új kormány 780 eurós alapjövedelmet szeretne biztosítani a szegényeknek, nyugdíjat emelnének és kétkulcsos személyi jövedelemadót vezetnének be, hogy a szegények kevesebbet fizessenek. Arra azonban a kabinetnek nincs magyarázata, hogy hogyan fognak kevesebb bevételből több állami támogatást fizetni.

„Az olaszok évtizedek óta harcolnak a magas államadósság ellen, eredménytelenül. Most a populisták azért tudtak kormányra kerülni, mert elhitették a választókkal, hogy Olaszország minden gondjáról az Európai Unió tehet. Ha viszont a tényeket nézzük, ez nem így van, az olasz államadósság csökkentése pont az EU érdeke, mert az olasz rendszer összeomlása magával rántaná az egész eurozónát” – hívta fel a figyelmet Alberto Castelvecchi szociológus.

A két populista párt ideológiájában az Európa-ellenesség mellett a másik közös pont, hogy mindketten Oroszországgal akarják elmélyíteni a kapcsolatot, és a kormányprogramban arra is utaltak, hogy megvétóznák az oroszok elleni európai gazdasági szankciók folytatását.