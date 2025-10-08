Megbuktatható-e Ursula von der Leyen? + videó

Három hónapon belül másodszorra szavaznak az Európai Parlamentben a Bizottság elnöke ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány miatt, ráadásul ez alkalommal két beadvány is született Ursula von der Leyen elmozdítása érdekében. Az esélyekről és a részletekről Bugnyár Zoltán számolt be, Strasbourgból.
Marine Le Pen, a francia jobboldal vezetője szerdán bejelentette, hogy megvétóz minden új kormányzati intézkedést. Az AFP hírügynökség szerint ezzel kétségessé tette Sébastien Lecornu miniszterelnök tervét, miszerint egy koalíciós kabinettel oldja meg az ország elmélyülő politikai válságát.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Ma megtörtént a foglyok listájának cseréje, akiket a megállapodott mechanizmusok és szám szerint kell szabadon engedni – nyilatkozta a sajtófőnök. Közben Izrael bejelentette, hogy az Izraeli Védelmi Erők leállítják a Gázai övezet elfoglalására induló hadműveletet.