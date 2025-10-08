Keresés

Külföld

Megbuktatható-e Ursula von der Leyen? + videó

2025. október 08., szerda 19:25 | HírTV
bizalmatlansági indítvány Ursula von der Leyen

Három hónapon belül másodszorra szavaznak az Európai Parlamentben a Bizottság elnöke ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány miatt, ráadásul ez alkalommal két beadvány is született Ursula von der Leyen elmozdítása érdekében. Az esélyekről és a részletekről Bugnyár Zoltán számolt be, Strasbourgból.

  • Megbuktatható-e Ursula von der Leyen? + videó

