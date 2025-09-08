Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 08. Hétfő Mária, Adrienn napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Megbukott Francois Bayrou francia miniszterelnök kormánya a bizalmi szavazáson

2025. szeptember 08., hétfő 20:40 | index.hu

Krízis Franciaországban, bő egy év alatt már a harmadik kormány bukik meg. Hiába vészelt át Francois Bayrou francia miniszterelnök tavaly decemberi kinevezése óta hét bizalmatlansági indítványt, a saját maga által kezdeményezett szavazáson a Nemzetgyűlés végül megbuktatta.

  • Megbukott Francois Bayrou francia miniszterelnök kormánya a bizalmi szavazáson

A francia Nemzetgyűlésben mindössze 194 képviselő szavazott bizalmat a kormányfőnek 364 szavazat ellenében. A 74 éves Bayrou a voksolás nyomán várhatóan kedden nyújtja be kabinetje lemondását. A december óta hivatalban lévő Bayrou augusztus végén jelentette be, hogy bizalmi szavazást kezdeményez szeptember 8-án a kormány adósságcsökkentő tervének végrehajtásához és a 2026-ra meghatározandó költségvetési irányvonal támogatásához, amely csaknem 44 milliárd eurós megtakarítást irányoz elő. Az adósságcsökkentés részét képezte két munkaszüneti nap eltörlése is, ami széleskörű elutasítást váltott ki a francia társadalomban. Az Elysée-palota közölte, hogy Emmanuel Macron francia elnök tudomásul veszi a miniszterelnök lemondását, és "a napokban" új kormányfőt fog kinevezni.

Forrás: MTI

Fotó: AFP

További híreink

Budapest Borfesztivál: négy nap a borok bűvöletében

Nawrocki megalázta az Európai Unuiót, rögtön kitört a botrány

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője képekben – Galéria!

Olaszok hihetetlen kalandjai Debrecenben

Krausz-Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője: először szólalt a házaspár a ceremónia részleteiről

Cápatámadás: végtagok nélkül, holtan húzták ki a vízből a szörföst

A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén

Ki helyettesítse Sallait? Állítsa össze a portugálok elleni kezdőcsapatunkat!

Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat

További híreink

Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat

Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában

10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében
2
Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában
3
A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén
4
A rendőrségi ügy lett Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kötcsei megnyilvánulásából + videó
5
Törés miatt ért véget a magyar sportoló számára a világbajnokság
6
Tényi István emberölés előkészülete miatt jelentette fel Krúbit
7
Nagy Attila Tibor: Ha csak a két kötcsei beszéden dőlne el a választás, akkor a Fidesz megnyerné + videó
8
Terrortámadás rázta meg a sportpályát – robbanás a meccs közben
9
Miért bizonyítja Magyar Péter nőügye, hogy alkalmatlan vezető?
10
Gyilkosság történt a VII. kerületben

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!