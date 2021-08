Megbocsátanak a tálibok minden tisztviselőnek

170 utassal a fedélzetén este 11-kor leszállt az üzbegisztáni Bukharából indult WizzAir gép, az első magyar utasszállító, amely részt vesz az afaganisztáni mentőakcióban - mondta Radó András, a cég sajtófönöke a Spirit Fm Aktuál című reggeli műsorában. 340-en fertőződtek meg koronavírusban és elhunyt 6 beteg a hosszú hétvégén. 73 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen. A negyedik hullám már kopogtat az ajtón – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor világossá tette, hogy a környező országokban és a nyugati országokban sokkal erőteljesebben terjed a vírus. Orbán Viktor hozzátette: a kormány és az operatív törzs egész nyáron dolgozott és felkészült a negyedik hullámra. Lehetőség lesz nyugdíjprémiumot fizetni - erősítette meg a miniszterelnök. Orbán Viktor jelenleg 50-56 ezer forintos egyszeri kifizetést lát valószínűnek, de az összeg akár jóval magasabb is lehet. Négy nap alatt közel kétmillió látogatója volt az augusztus 20-ai programoknak, amelyek az egész országban a legnagyobb rendben zajlottak – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára. Országunk függetlenségének lényege, hogy megőrizzük hitünket, magyarságunkat, továbbá szeretettel és alázattal dolgozzunk közösségeinkért - hangsúlyozta Potápi Árpád János államtitkár. Diákhitel Központ: elkezdődtek az egyetemi beiratkozások és igényelhetők a diákhitelek. A szülők jogának és felelősségének nevezte a gyermeknevelést a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke Kunszentmiklóson, az Áldás Református Óvoda alapkőletételi ünnepségén. Teljességre törekvéssel jellemezte az egy hónap múlva nyíló vadászati világkiállítást Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Keszthelyen. Az Oroszország és Magyarország közötti együttműködés páratlan szintet ért el - mondta a Magyar Nemzetnek Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, aki kedden munkalátogatást tesz Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter meghívására. A hazájukban és a környező országokban kell segíteni az afgán menekülteknek - mondta az Európai Bizottság uniós belügyekért felelős tagja. Több olyan politikus sem kér már a migránsokból, aki korábban a bevándorlók kötelező betelepítését szorgalmazta. A német kancellár mellett az osztrák szövetségi kormányfő sem akar afgánokat befogadni. Az ENSZ légi úton kimenekített újabb 120 embert az afgán fővárosból, Kabulból a szomszédos Kazahsztánba. Gyermek született egy repülőn, amely Afganisztánból szállított kimenekítetteket Németországba - adta hírül az amerikai légierő. Nagy-Britannia 5725 embert menekített ki Afganisztánból augusztus 13-a óta. Törökország nem tud megbirkózni egy Afganisztánból kiinduló újabb menekülthullámmal - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök. Lövöldözés volt a kabuli reptér kapujánál, egy ember meghalt, hárman megsebesültek. A tálibok bejelentették, hogy harcosaik elindultak a Pandzssir-völgy felé, hogy ellenőrzésük alá vonják azt, mert a helyi tisztségviselők elutasították a békés átadást. Az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat nincs jelen Afganisztánban - jelentette ki Mohammad Naím, a tálibok politikai irodájának szóvivője. Milos Zeman cseh államfő úgy véli, hogy Afganisztán esetében Donald Trump és Joe Biden amerikai elnök is hibát követett el és felelős a kialakult kedvezőtlen afganisztáni helyzetért. A koronavírus-fertőzöttek száma meghaladta a 211 milliót, a halálos áldozatoké a 4,4 milliót a világon. Az ír egészségügyi minisztérium közlése szerint 314 beteget kellett 24 óra alatt kórházakba vinni, közülük 59-en intenzív ápolásra szorulnak. Olaszországban a negyven évnél idősebbek között emelkedik ismét a betegek száma, akiknek majdnem egynegyedét az oltásban lemaradt Szicília szigetén regisztrálták az olasz sajtó adatai szerint. Oroszországban az igazolt fertőzöttek száma 20 564-gyel - ez a legalacsonyabb szám június 27. óta - 6 747 087-re emelkedett a hivatalos adatok szerint. Tajvanon elkezdték oltani a lakosságot a koronavírus elleni saját fejlesztésű vakcinával. Őrizetbe vették Tulában az ukrán szakszolgálatok egyik ügynökét, aki adatokat gyűjtött egy fejlesztés alatt álló kézi lőfegyverről - közölte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Legkevesebb 22 halottja van a hétvégi áradásoknak Tennessee-ben, félszázan pedig eltűntek. Országos Rendőr-főkapitányság: Nyolcszázhatvan határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig. Kilencre nőtt a múlthét vasárnapi szabadbattyáni buszbaleset áldozatainak száma. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a közösségi oldalán osztotta meg a szomorú hírt. Hűvösebb és csapadékosabb idő várható a hét második felében, van ahol a 20 fokot sem érik el a csúcsértékek – OMSZ. Szoboszlai Dominikot választották a második forduló legjobbjának a német labdarúgó Bundesliga honlapján. A magyar női röplabda-válogatott a papírformának megfelelően 3:0-ra kikapott vasárnap az olasz csapattól az Európa-bajnokság zadari C csoportjának harmadik fordulójában. Legalább tizenöt érmet, benne három-öt aranyat vár a Tokióban versenyző csapattól Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke.