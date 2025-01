Megbillenni látszik a korábban szilárdnak hitt tűzszüneti megállapodás Izrael és a Hamász között

Megosztás itt:

Benjámin Netanjahu miniszterelnök hivatala szerint a Hamász az utolsó pillanatban válságba sodorta a megállapodást, és addig nem lesz kormányülés, amíg a terrorszervezet jóvá nem hagyja a megállapodás minden részletét. A Hamász egyik vezető tisztségviselője, Izzat el-Risek viszont kijelentette, hogy elkötelezettek a közvetítők által szerda este bejelentett megállapodás mellett.

Csütörtök délelőtt Becalel Szmotrics pénzügyminiszter, a Vallásos Cionisták párt elnöke megbeszélést hívott össze annak eldöntésére, hogy pártja kivonuljon-e a kormányból a megállapodás elfogadása esetén. Tanácskozásuk után kijelentette, hogy egyetért a megállapodás első részével, miszerint a Hamász szabadon engedi a Gázai övezetből a legkiszolgáltatottabb 33 izraeli túszt az összesen 98-ból: gyermekeket, nőket, ötven évesnél idősebb férfiakat és a fiatal férfiak közül a rossz egészségi állapotban lévőket. A frakcióülés után azt is közölte, hogy pártjával továbbra is határozottan ellenzi a megállapodás többi részét, és követeli a kormányfőtől, hogy biztosítsa Izrael visszatérését a Hamász megsemmisítéséért folytatott háborúba közvetlenül a megállapodás első szakaszának lezárása után, ugyanis ez a párt kormányban és koalícióban maradásának feltétele.

Az őt korábban távozásra felszólító Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszterrel együtt 14 hellyel rendelkeznek pártjaik a 120 tagú izraeli parlamentben, a kneszetben. Közben Jeruzsálemben néhány tucat szélsőségesen jobboldali tüntető a miniszterelnöki hivatalnál a megállapodás ellen tüntetett a katonai rádió jelentése szerint. A The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál értesülése szerint továbbra is Katar fővárosában, Dohában tartózkodik David Barneának, a Moszad külföldi hírszerző szolgálata főnökének vezetésével az izraeli delegáció, és az utolsó részleteket véglegesítik.

A megállapodás megszavazásához több ellenzéki párt is felajánlotta képviselőinek támogatását a Kneszetben. A különböző izraeli közvélemény-kutatások szerint a túszalkut és a tűzszünetet az izraeliek több mint hetven százaléka támogatja. A túszok hazatérését több mint egy éve hetente tömegtüntetéseken követelik Tel-Avivban. A Ynet hírportál beszámolója szerint hat izraeli kórházban készülnek a túszok fogadására, az alultápláltságból adódó és pszichiátriai gondokra is számítanak, és magánéletük lehető legnagyobb védelmét is megpróbálják garantálni szabadulásuk után.

