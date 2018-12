Megbénult a vasúti közlekedést Németországban

Leálltak a vonatok Németországban hétfő reggel. A német vasúti és közlekedési szakszervezet béremelést követelő sztrájkja elsősorban a távolsági vonatokat érintette, de regionális vonatközlekedésre is hatással volt.

Négyórás sztrájkot jelentettek be a vasúti dolgozók Németországban hétfő reggel. A távolsági vonatjáratok leállítása a munkába tartó utasok és a tehervonatok közlekedését is megnehezítette, és a Deutsche Bahn szóvivője szerint a leállás a regionális vonatok működését is megzavarta. A sztrájk idején csak néhány vonat járt Berlin, München és Frankfurt városaiban.

A figyelmeztető sztrájk egy nappal azután kezdődött, hogy a Deutsche Bahn a vonatjegyek árát átlagosan 1,9 százalékkal drágította. A nagyjából 160 ezer vasúti dolgozót képviselő szakszervezet közben alacsonynak ítélte a német vasúti társaság ajánlatát, valamivel több mint 5 százalékos béremelést és egyszeri 500 eurós bónuszt ígért.

„Régóta tárgyalásokat folytatunk a vasúti és közlekedési szakszervezettel, ezek már jól is mentek. Felajánlottunk egy 6,7 százalékos csomagot, tehát teljességgel érthetetlen számunkra, hogy a tárgyalásokat megszakítva az EVG bejelentette ezt a teljesen szükségtelen sztrájkot, ami nagyon megnehezíti a munkába tartó utasok dolgát” – reagált Achim Strauss, a Deutsche Bahn szóvivője.

A vonatok délelőtt újraindultak, ám egész nap további késésekre számíthatnak az utasok. Bár a szakszervezet egyelőre nem jelentett be újabb sztrájkot, de kilátásba helyezte, hogy a karácsonyi ünnepek alatt újabb leállások lehetnek. A szakszervezet csak akkor hajlandó folytatni a tárgyalásokat, ha a Deutsche Bahn további béremelést ígér.