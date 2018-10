Megállt az élet Celebeszen

2018. OKTÓBER 3., SZERDA OKTÓBER KÖZEPÉIG MEGTÁMADJA A KORMÁNY A SARGENTINI-JELENTÉST AZ EURÓPAI BÍRÓSÁGON MONDTA TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ AZ INFORÁDIÓBAN. HA AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG BEFOGADJA AZ ORBÁN-KORMÁNY KERESETÉT, AZ ELJÁRÁS EGY-MÁSFÉL ÉVIG TARTHAT. A SARGENTINI-JELENTÉS ELLENI HATÁROZATI JAVASLATOT MA KEZDTE TÁRGYALNI AZ ORSZÁGGYÛLÉS. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER: MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA AZ ENERGIABIZTONSÁG KÉRDÉSE SZUVERENITÁSI KÉRDÉS. A KLÍMAVÁLTOZÁS AZ EGYIK OK, AMELY ERÕSÍTI A MIGRÁCIÓS FOLYAMATOKAT MONDTA ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ EGY BUDAPESTI KONFERENCIÁN. KSH: A KISKERESKEDELMI FORGALOM AUGUSZTUSBAN 6,3 SZÁZALÉKKAL HALADTA MEG AZ EGY ÉVVEL KORÁBBIT. EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A PÉNZÜGYI TOVÁBBKÉPZÉSRÕL A BUDAPEST INSTITUTE OF BANKING ÉS A NEMZETKÖZI BANKÁRKÉPZÕ KÖZPONT. NOVÁK KATALIN: 18 EZER FT LEHET IDÉN A NYUGDÍJPRÉMIUM, AZ ÉRINTETTEK MÉG ÉV VÉGE ELÕTT MEGKAPJÁK A PÉNZT. OKTÓBER VÉGÉVEL TÁVOZIK A PETÕFI IRODALMI MÚZEUM ÉLÉRÕL PRÕHLE GERGELY PESTISRÁCOK.HU. LEMONDOTT NAGY ANIKÓ EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAMTITKÁR, A HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZBA SZERETNE VISSZATÉRNI FÕIGAZGATÓKÉNT. TRANSZLÁCIÓS MEDICINA KÖZPONT LETT A HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ, AMELY A KUTATÁSI EREDMÉNYEKET GYORSAN BEILLESZTI A BETEGELLÁTÁSBA. MEGALAKULT AZ ENERGETIKAI INNOVÁCIÓS TANÁCS A TISZTA, FENNTARTHATÓ ÉS OKOS ENERGIA TÁMOGATÁSÁRA. PAVLO KLIMKIN UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER: UKRAJNÁN BELÜL KELL MEGOLDANI A KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRSÁGGAL KAPCSOLATOS JOGI ÉS BIZTONSÁGI ELLENTMONDÁSOKAT. KLIMKIN: KIJEV CSÜTÖRTÖKÖN ADJA ÁT A BEREGSZÁSZI KONZUL TÁVOZÁSÁRÓL SZÓLÓ JEGYZÉKET MAGYARORSZÁGNAK. THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK: NAGY-BRITANNIA NEM FÉL ATTÓL SEM, HOGY ESETLEG MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL KELL KILÉPNIE AZ EU-BÓL. 1400-RA NÕTT A PÉNTEKI INDONÉZIAI FÖLDRENGÉS ÉS AZ AZT KÖVETÕ SZÖKÕÁR HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, SOK HELYRE MÉG NEM JUTOTTAK EL A MENTÕCSAPATOK. AZ IRÁNT SÚJTÓ AMERIKAI SZANKCIÓK EGY RÉSZÉNEK FELOLDÁSÁT RENDELTE EL A HÁGAI NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKAT AZ IRÁNI HUMANITÁRIUS SEGÉLYEZÉST ÉS A REPÜLÉSBIZTONSÁGOT ÉRINTÕ SZANKCIÓK FELOLDÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL HÁGA. A TEHERMEGOSZTÁS ÉS A VÉDELEM A FÕ TÉMA A NATO MA KEZDÕDÖTT, KÉTNAPOS VÉDELMI MINISZTERI TALÁLKOZÓJÁN BRÜSSZELBEN. BIZTONSÁGI FORRÁSOK: IZRAELNEK GONDOT JELENT AZ OROSZ SZ-300-AS LÉGVÉDELMI RAKÉTÁK SZÍRIÁBA TELEPÍTÉSE, DE MEGBIRKÓZIK VELE HAARETZ.COM LENGYELORSZÁGBAN IS KEZD TERJEDNI A KANYARÓ, SZEPTEMBER VÉGÉIG 123-AN BETEGEDTEK MEG. KANADA MEGFOSZTOTTA TISZTELETBELI ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁTÓL ANG SZAN SZÚ KJIT A ROHINGJÁK ELLENI NÉPIRTÁS MIATT. HATVANEZER HÁZTARTÁS MARADT ÁRAM NÉLKÜL, 2 EMBER MEGHALT ÉS 170 MEGSÉRÜLT JAPÁN HONSÚ SZIGETÉN A TRAMI FÁJFUN MIATT. HÚSZ ELÍTÉLT MEGSZÖKÖTT EGY BRAZIL BÖRTÖNBÕL, LEGKEVESEBB TÍZET LELÕTTEK A RENDÕRÖK TOCANTINS ÁLLAMBAN. MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER OKTÓBER 7-ÉN TALÁLKOZIK KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕVEL PHENJANBAN. RICIN NEVEZETÛ MÉRGET TARTALMAZÓ LEVELEK ÉRKEZTEK A PENTAGONBA, A VÉDELMI MINISZTERNEK ÉS A TENGERÉSZETI HADMÛVELETEK IRÁNYÍTÓJÁNAK CÍMEZTÉK. JULIANE BOGNER-STRAUSS EP-KÉPVISELÕ: AZ EP TÖBBSÉGE A MIGRÁCIÓT JELÖLI MEG FÕ TÉMÁNAK AZ EU-S ÁLLAMOK OKTÓBERI CSÚCSTALÁLKOZÓJÁN. JOGERÕSEN HÉT ÉV FEGYHÁZRA ÉS 330 M FT VAGYONELKOBZÁSRA ÍTÉLTE VIZOVICZKI LÁSZLÓT A FÕVÁROSI ÍTÉLÕTÁBLA. VIZOVICZKIT BÛNSZERVEZETBEN ELKÖVETETT KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS ÉS MÁS BÛNCSELEKMÉNYEK MIATT ÍTÉLTÉK EL. TÍZ ÉV BÖRTÖNT KAPOTT A SZERB-MAGYAR FÉRFI, AKI ÚJÉV NAPJÁN MEGÖLTE SZINTÉN VAJDASÁGI BARÁTNÕJÉT SZEGEDEN. ÁROKBA HAJTOTT EGY NYERGES VONTATÓ AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN VÁSÁROSNAMÉNY FELÉ, A 226-OS ÉS 227-ES KM KÖZÖTT, A SOFÕRT KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT BUDAPEST XIV. KERÜLETÉBEN, AZ AJTÓSI DÜRER SOR ÉS A STEFÁNIA ÚT KERESZTEZÕDÉSÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. MINTEGY NYOLCVAN SZALMABÁLA GYULLADT KI TISZADERZS KÖZELÉBEN, A LÁNGOK OLTÁSÁT MEGKEZDTÉK. KARBANTARTÁS MIATT CSÜTÖRTÖKÖN KÉT HÉTRE BEZÁR A DÉLI PÁLYAUDVAR. A VONATOK A KELENFÖLDI ÉS A KELETI PÁLYAUDVARRA ÉRKEZNEK ÉS ONNAN INDULNAK A KARBANTARTÁS IDEJE ALATT. EMELKEDETT AZ ÜZEMANYAGOK ÁRA: A BENZIN 5, A GÁZOLAJ 6 FORINTTAL DRÁGULT.