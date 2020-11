Megállt az élet Ausztriában, már Svédország is szigorít

Országos karantént rendeltek el Ausztriában éjféltől a koronavírus-járvány gyors terjedése miatt. Bezártak az iskolák, és kizárólag a létfontosságú árucikkeket értékesítő üzletek lehetnek nyitva. Újabb szigorításokat vezettek be Görögországban, Spanyolországban, sőt Svédországban is. Utóbbi azért is érdekes, mert Stockholm most először tett érdemi lépéseket a kór terjedése ellen.

A december 6-ig érvényes általános karantén előtti utolsó órák Bécsben. Az osztrák fővárosban hétfőn még sokan voltak az utcákon. Egyes boltok előtt hosszú sorokban várakoztak az emberek. Ez azonban a mai naptól már nem így van.

Nyugati szomszédunknál bezártak és digitális oktatásra álltak át az iskolák, emellett kizárólag a létfontosságú árucikkekkel kereskedőüzletek maradhatnak nyitva. Nem fogadhatnak vendéget a kozmetikusok, a masszőrök, és a fodrászok sem.

Országos szinten a nap 24 órájára kiterjesztették a kijárási korlátozások érvényességét. A kancellár szerint az intézkedésekre azért van szükség, mert az eddigi korlátozások nem csökkentették megfelelő mértékben a koronavírussal fertőzöttek számát.

Sebastian Kurz azt is mondta, hogy a lezárás után tömeges tesztelésbe kezdenek. Szlovákiához hasonlóan először a pedagógusokat vizsgálják meg antigén gyorstesztekkel, majd még a karácsony előtt az egész lakosságot.

Újabb intézkedések Görögországban, tömeges tesztelés Spanyolországban

Görögországban is újabb járványügyi lépéseket tett a kormány. Most már azoknak is kötelező maszkot hordania, akiknek korábban nem kellett. Így a parlament előtt álló őrök is viselik a védőfelszerelést, amire eddig nem volt példa.

A hellén állam miniszterelnöke már a múlt hét végén azt ígérte, hogy minden görög állampolgár ingyen juthat védőoltáshoz. Vagyis amint lesz vakcina, azt alanyi jogon megkaphatják az emberek.

Franciaország után Spanyolországban tartják nyilván a legtöbb fertőzöttet Európában. Madridban és a fővároshoz közeli régiókban tömegesen tesztelik az embereket.

Svédország is szigorít

Svédország ugyanakkor tehetetlen a pandémiával szemben. A skandináv államban folyamatosan emelkedik a napi fertőzések és az elhalálozások száma.

A korábban nyájimmunitásra törekvő Stockholm mára részben belátta, hogy csak az óvintézkedések bevezetése segít gátat szabni a kór terjedésének.

A kormányfő azt is hozzátette, hogy nem fogják leállítani a gazdaságot, mert egy teljes zárlat komoly nehézségeket okozna az országnak.

Javuló tendencia Finnországban

A különutas Svédországgal szemben Finnország homlokegyenest másképpen járt el már a pandémia első hulláma során is. Helsinki akkor is és most is a szigorításokban látja a megoldás kulcsát.

Virológusok szerint egyértelműen az óvintézkedések és az előírt szabályok betartásának köszönhető, hogy a járvány más államokhoz képest arányaiban Finnországban kevesebb fertőzéssel és halálesettel jár.

Ráadásul az adatok egyre kedvezőbbek. Egy friss felmérés szerint a megbetegedések száma az északi államban a legalacsonyabb az Unióban. Míg Finnországban százezer lakosra mindössze 54 fertőzött jut, addig ugyanez az arányszám európai szinten 576, vagyis a kontinensen átlagosan több mint 10-szer annyian betegszenek meg koronavírussal, mint Finnországban.

Hír TV