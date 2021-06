Megállt a sor a zebránál, elindult a kisfiú, ami ezután történt, azért évekig börtönben fog ülni az autós - videó

Többen is át akartak kelni egy lengyel zebrán, az autósor a KRESZ-szabályainak megfelelően meg is állt. Egy kisfiú elindult a rollerével, amikor a semmiből feltűnt egy autós, aki úgy döntött, nagy sebességgel kielőzi a zebránál álló sort. A kisfiú élete kizárólag a szerencsén múlt.

Lengyel sajtóhírek szerint a 39 éves sofőrt azonosították, és le is tartóztatták a rendőrök. Kiderült, hogy nincs jogosítványa, de korábban így is többször büntették közúti kihágások miatt. Akár hároméves börtönbüntetést is kaphat.

A videó IDE kattintva nézhető meg.

