2018. december 18.,
kedd, Auguszta napja

Megállapodás született szén-dioxid-ügyben

Hír TV

2018. december 18., kedd 14:37, frissítve: kedd 14:54

Az Európai Unió intézményei megállapodtak a személyautók és kisteherautók szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséről.

Az új személyautók esetében 37 és fél százalékkal, a könnyű haszongépjárművek esetében pedig 31 százalékkal kell leszorítani a káros gázkibocsátást 2030-ra.

Az éghajlat-változásért leginkább felelősnek tartott gáz kibocsátási mértékéről korábban az Európai Bizottság alacsonyabb, a Parlament viszont magasabb arányt tartott elfogadhatónak.

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