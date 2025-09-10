Megállapodás született: Irán újra engedi a nemzetközi atomellenőröket

Megosztás itt:

„Ma Kairóban az iráni külügyminiszterrel, (Abbász) Aragcsival egyeztettük az ellenőrzések újraindításának gyakorlati feltételeit Iránban. Ez egy fontos lépés a helyes irányba” – írta az X közösségi oldalon.

Grossi egyben köszönetet mondott az egyiptomi külügyminiszternek, Badr Abdelatinak is, akinek közvetítésével a tárgyalásokat megtarthatták.

A bécsi székhelyű ügynökség hetek óta tárgyal az iráni képviselőkkel az ellenőrzések újraindításáról.

