Megállapodás nélkül távoztak vacsorára: Patthelyzet az informális koppenhágai EU-csúcson – Mi a tét? + videó
2025. október 01., szerda 20:16
| Hír TV
A dán királyi vacsora időpontjáig sem sikerült közös álláspontot kialakítaniuk az uniós állam- és kormányfőknek a koppenhágai informális csúcstalálkozón. A tárgyalások fő fókuszában a védelmi témák és a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna számára történő felhasználása állt. Bugnyár Zoltán tudósítónk összegzi az eddigi egyeztetésekről kiszivárgott információkat.
Vályi István azzal vádolja politikai ellenfeleit, hogy az ő adójából hazudnak, miközben kiderült: a hozzá köthető cégek (mint a Barba és Társai BT és a The Zone Kft.) ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtási eljárásokat indított. Az egyik vállalkozás már kényszertörlés hatálya alatt áll. Vajon a cégekkel való trükközés indokolja a tiszás netceleb hirtelen politikai aktivizmusát?
A Nézőpont Intézet friss közvélemény-kutatásának eredménye szerint a magyar társadalom egyértelműen elutasítja Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselését, és 51%-os többséggel támogatja a hatóságok döntését az engedély visszavonásáról. A kutatás megerősíti, hogy a történtek után a "józan többség" jóváhagyta az intézkedést.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Drasztikus szigorítást vezet be a belga kormány: a jövőben a menekültsegély folyósításának alapvető feltétele lesz a nyelvtudás elsajátítása, a munkakeresés és az aktív integrációs törekvés. Az intézkedés közvetlen válasz a menedékjoggal való visszaélésekre és az illegális migráció növekvő terheire.
A Koppenhágában tartott csúcstalálkozó egyik fő témája a háború finanszírozása és az orosz energia kérdése. Orbán Viktor kiemelte: a magyar álláspont világos, Magyarország szuverén állam és nem enged a nyomásnak. A miniszterelnök szerint a jogi trükközés ellenére sem vihető véghez a magyar emberek érdekeivel ellentétes ukrán csatlakozás.
A miniszterelnök egy nem hivatalos EU-csúcs előtt kijelentette: Magyarországot nem lehet megkerülni Ukrajna EU-csatlakozási folyamatának megnyitásában. Orbán Viktor szerint a tagság belevinné az Uniót a háborúba, ráadásul a magyar emberek döntöttek a kérdésben. Bemutatjuk a Koppenhágában bejelentett három pontot, amelyeket a magyar kormányfő határozottan elutasít.