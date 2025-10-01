Megállapodás nélkül távoztak vacsorára: Patthelyzet az informális koppenhágai EU-csúcson – Mi a tét? + videó

Átadták és már lehet is jelentkezni az új idősek otthonába Cinkotán

Nincs jól Robert Fico, az EU-csúcsra sem utazott el

A Nézőpont Intézet friss közvélemény-kutatásának eredménye szerint a magyar társadalom egyértelműen elutasítja Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselését, és 51%-os többséggel támogatja a hatóságok döntését az engedély visszavonásáról. A kutatás megerősíti, hogy a történtek után a "józan többség" jóváhagyta az intézkedést.

Vályi István azzal vádolja politikai ellenfeleit, hogy az ő adójából hazudnak, miközben kiderült: a hozzá köthető cégek (mint a Barba és Társai BT és a The Zone Kft.) ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtási eljárásokat indított. Az egyik vállalkozás már kényszertörlés hatálya alatt áll. Vajon a cégekkel való trükközés indokolja a tiszás netceleb hirtelen politikai aktivizmusát?

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

Kapcsolódó tartalmak

Fordulat Belgiumban: csak az kap segélyt, aki megtanulja a nyelvet és munkát keres – megkésett válasz az illegális migrációra + videó Drasztikus szigorítást vezet be a belga kormány: a jövőben a menekültsegély folyósításának alapvető feltétele lesz a nyelvtudás elsajátítása, a munkakeresés és az aktív integrációs törekvés. Az intézkedés közvetlen válasz a menedékjoggal való visszaélésekre és az illegális migráció növekvő terheire.

Független Magyarország: miért nem állítja le Orbán az orosz olaj vásárlását? + videó A Koppenhágában tartott csúcstalálkozó egyik fő témája a háború finanszírozása és az orosz energia kérdése. Orbán Viktor kiemelte: a magyar álláspont világos, Magyarország szuverén állam és nem enged a nyomásnak. A miniszterelnök szerint a jogi trükközés ellenére sem vihető véghez a magyar emberek érdekeivel ellentétes ukrán csatlakozás.