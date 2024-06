Még több hatalmat akar Ursula von der Leyen a Mandiner szerint + videó

A Magyarország tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét július elsejétől. A miniszterelnök politikai igazgatója vasárnap a Kossuth rádióban arról beszélt, a magyar elnökség legfőbb célkitűzései az uniós versenyképesség helyreállítása, valamint a béke. Orbán Balázs szerint hazánk évek óta nagyon erős ellenszélben dolgozik, és ehhez mérten erősödött meg az érdekérvényesítő képessége is.

