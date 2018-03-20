2018. március 20.,
kedd, Klaudia napja

Még mindig Bécs a világ legélhetőbb városa

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2018. március 20., kedd 16:25, frissítve: kedd 17:14

A ranglistát a nagyvárosokban dolgozó külföldiek megkérdezésével készítette a Mercer üzleti tanácsadó cég. A főbb szempontok között volt a politikai stabilitás, az egészségügy, az oktatás és a bűnözés is. Az osztrák főváros immár 9. éve áll az élhetőségi lista élén. A második helyen Zürich szerepel, a harmadikon München és az új-zélandi Auckland osztozik.

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