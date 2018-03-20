Még mindig Bécs a világ legélhetőbb városa

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES
6:30 - JAKAB PÉTERT A VOLT MINISZTEREKBÕL ÁLLÓ V18 IS ESÉLYES JELÖLTNEK TARTJA MISKOLCON. VENDÉG: JAKAB PÉTER SZÓVIVÕ, JOBBIK
6:40 - A FIDESZT SEJTI A KAMUPÁRTOK MÖGÖTT A DK. VENDÉG: OLÁH LAJOS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, DK
8:30 - PERON. VENDÉG: SZIGETVÁRI VIKTOR MINISZTERELNÖK-JELÖLT, EGYÜTT
SZÉL BERNADETT: AZ LMP NEM KEZDEMÉNYEZ ÚJABB TÁRGYALÁST, DE NEM ZÁRKÓZIK EL A VISSZALÉPÉSEKTÕL.
HÉTFÕN KÉSÕ ESTE TÁRGYALT EGYMÁSSAL AZ LMP ÉS A JOBBIK, MEGÁLLAPODÁS NEM SZÜLETETT.
AZ LMP JELEZTE: VISSZALÉPTETI JELÖLTJÉT KUNHALMI ÁGNES JAVÁRA BUDAPEST 15-ÖS VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN.
KUNHALMI, HADHÁZY ÁKOS ÉS STEINMETZ ÁDÁM JAVÁRA A MOMENTUM IS VISSZALÉPTETI 3 JELÖLTJÉT.
EUROSTAT: TAVALY MEGFELEZÕDÖTT A MENEDÉKKÉRÕK SZÁMA, A 2016-OS 1,2 MILLIÓ HELYETT 650 EZER EMBERT REGISZTRÁLTAK.
ÍRÁSBELI GARANCIÁT KÉR ÚJPEST FIDESZES POLGÁRMESTERE A HELYI JELÖLTEKTÕL, HOGY NEM BONTJÁK LE A KERÍTÉST - HVG.HU.
HAMIS AJÁNLÁSOK MIATT FELJELENTETTÉK FENYVESI ZOLTÁNT, A FIDESZ TAPOLCAI JELÖLTJÉT - MAGYAR NEMZET.
NYOMOZ A RENDÕRSÉG A FIDESZ BARANYAI ALÁÍRÁSGYÛJTÉSE KAPCSÁN.
NEM ENGEDTE A 18. KERÜLETI JEGYZÕ KUNHALMI ÁGNESNEK, HOGY ÁTNÉZZE A FIDESZ ÉS A LÉVAI KATALIN-FÉLE LENDÜLETTEL PÁRT AJÁNLÁSAIT.
TÖMEGES VÁLASZTÁSI CSALÁS TÖRTÉNHETETT CSEPELEN, 23 PÁRT ÉLT VISSZA HALOTTAK ADATAIVAL.
A CSEPELI VISSZAÉLÉS MIATT FELJELENTÉSSEL FENYEGETI A HÍR TV-T ÉS AZ MSZP-S BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓT NÉMETH SZILÁRD.
A SZEGEDI 1-ES VÁLASZTÓKÖRZETBEN GYANÍTOTT CSALÁSBAN 10 PÁRT IS ÉRINTETT LEHET - SZEGED.HU.
ÚGY MENEKÜLT AZ ÚJSÁGÍRÓI KÉRDÉSEK ELÕL KÓSA LAJOS, HOGY MÉG AZ AUTÓJÁT IS MEGHÚZTA A PÉCSI VÁROSHÁZA PARKOLÓJÁBAN.
REUTERS: MEGINT BÉCS BIZONYULT A VILÁG LEGÉLHETÕBB NAGYVÁROSÁNAK A KÜLFÖLDIEK SZÁMÁRA, BUDAPEST A 76. HELYEN SZEREPEL.
MÉG FÉL TUCAT VOLT ÜGYNÖK ÜLHET A KORMÁNYPÁRTBAN - MAGYAR NEMZET.
BOCSÁNATOT KÉRT VÁGÓ GÁBOR, AMIÉRT RÉSZEGNEK NEVEZTE GYURCSÁNYT, GYURCSÁNY ERRE JELEZTE, HOGY ELÁLL A PERTÕL.
TOROCZKAI LÁSZLÓ: A KORMÁNYPÁRTI KÉPVISELÕK BRÜSSZELBEN MEGSZAVAZTÁK A MIGRÁNSOK EURÓPAI LETELEPEDÉSÉT SEGÍTÕ UNIÓS ALAP FINANSZÍROZÁSÁT.
A FIDESZ NEM VETT RÉSZT A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG MAI ÜLÉSÉN, AHOL A KÓSA-ÜGYET TÁRGYALTÁK VOLNA.
ÕRIZETBE VETTÉK NICOLAS SARKOZYT, A VOLT FRANCIA ELNÖKÖT ILLEGÁLIS KAMPÁNYFINANSZÍROZÁS MIATT HALLGATJÁK KI.
LÖVÖLDÖZÉS VOLT A MARYLAND ÁLLAMBELI GREAT MILLS EGYIK GIMNÁZIUMÁBAN, HÁROM EMBER MEGSEBESÜLT.
POLITICO: AZ EU TÖBB TAGÁLLAMÁT, KÖZTÜK MAGYARORSZÁGOT IS KÍNA MARKÁBA LÖKHETI, HA CSÖKKENNEK A TÁMOGATÁSOK.
A SZÉKELYFÖLD TERÜLETI AUTONÓMIÁJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYTERVEZETET ELUTASÍTÁSÁT JAVASOLJA A ROMÁN KÉPVISELÕHÁZ SZAKBIZOTTSÁGA.
VARSÓ ELUTASÍTJA A BÍRÓSÁGI REFORM KAPCSÁN MEGFOGALMAZOTT BRÜSSZELI FENNTARTÁSOKAT.
A SZLOVÁK ELNÖK MEGTAGADTA AZ ÚJ ÖSSZETÉTELÛ KORMÁNY KINEVEZÉSÉT.
37 MILLIÁRD DOLLÁRT VESZÍTETT A FACEBOOK EGYETLEN NAP ALATT AZ ADATVÉDELMI VISSZAÉLÉSEK MIATT.
MERKEL: AZ UNIÓS TAGÁLLAMOKNAK EGYSÉGESEN KELL FELLÉPNIÜK OROSZORSZÁGGAL ÉS KÍNÁVAL SZEMBEN.
FELSZÓLÍTOTTA AZ ENSZ EMBERI JOGI FÕBIZTOSÁNAK HIVATALA TÖRÖKORSZÁGOT, HOGY VESSEN VÉGET A SZÜKSÉGÁLLAPOTNAK.
HALÁLBÜNTETÉST SZABNA KI A DROGDÍLEREKRE DONALD TRUMP.
A KREML NEM TARTJA BARÁTSÁGTALAN LÉPÉSNEK, HOGY TRUMP NEM GRATULÁLT PUTYINNAK.
MEGTARTJÁK AZ OLIMPIA MIATT ELHALASZTOTT AMERIKAI-DÉL-KOREAI HADGYAKORLATOKAT.
EGYEDÜL A SZOCIALIZMUS MENTHETI MEG KÍNÁT - JELENTETTE KI HSZI CSIN-PING ÁLLAMFÕ.
INDUL A LÍBIAI ELNÖKVÁLASZTÁSON A NÉHAI DIKTÁTOR, MOAMMER KADHAFI FIA, SZEIF AL-ISZLÁM.
39 ELRABOLT INDIAI VENDÉGMUNKÁS HOLTTESTE KERÜLT ELÕ EGY TÖMEGSÍRBÓL IRAKBAN.
KAMION ÉS AUTÓBUSZ KARAMBOLOZOTT A 86-OS FÕÚTON JÁNOSSOMORJA ÉS BÕSÁRKÁNY KÖZÖTT, TIZEN MEGSÉRÜLTEK, AZ UTAT LEZÁRTÁK.
VÁDAT EMELTEK EGY ROBBANÓANYAGOT ELÕÁLLÍTÓ ÚJBUDAI FÉRFI ELLEN.
AZ ELMÚLT NAPOKBAN 65 EZERRE NÕTT, ÉS VÁRHATÓAN TOVÁBB NÖVEKSZIK MAGYARORSZÁGON A BELVÍZZEL ELÖNTÖTT TERÜLET NAGYSÁGA.
VIRÁGBOLTOKAT TAROLT LE EGY KUKÁSAUTÓ ÚJPESTEN, HÁRMAN MEGSÉRÜLTEK.
HÓFÚVÁS MIATT GYÕR-MOSON-SOPRON, VAS ÉS VESZPRÉM MEGYÉRE ADOTT KI AZ OMSZ ELSÕFOKÚ FIGYELMEZTETÉST.