Még mindig a túlélőket kutatják Genovában

Olasz tűzoltók próbáltak meg kiszabadítani egy embert egy félig a levegőben lévő autóból úgy, hogy a tűzoltó egy kötélen lógott, úgy próbált meg a túlélőn segíteni. A mentőegységek egész éjszaka kutattak az A10-es autópálya érintett részén. A 45 méteres magasságban húzódó híd kedden omlott össze Genova külvárosában. A szerencsétlenség pillanatában dugó volt a hídon, sorban álltak az autók és kamionok egymás után. Sok járművet a lezuhanó betontömbök nyomtak össze. A híd alatt ráadásul lakóházak is voltak, ezekben is több sérült volt. Több mint harmincan vesztették életüket.

„A katasztrófa pillanata óta azon dolgozunk, hogy megtaláljuk a túlélőket. Nem álltunk le az éjszaka folyamán sem. 400 tűzoltó dolgozik. A munka most nehezebbé vált, az összes területet átvizsgáltuk, amihez hozzá tudtunk férni nehéz eszközök nélkül. Először a nagyobb betondarabokat próbáltuk elmozdítani az összedőlt hídról, hogy a csapataink megkezdhessék a mentést” – ismertette Luca Cari, a tűzoltóság szóvivője.

Az olasz miniszterelnök is a baleset helyszínére ment. „Amiről én személyesen meggyőződtem eddig az alapján a halottak száma nőni fog. Ez egy hihetetlen tragédia és különösképpen azért, mert nem volt robbanás vagy baleset. A szerkezeti hiba hipotézisén dolgozunk” – jelentette ki Giuseppe Conte.

A híd fenntartója szerint a tragédia teljesen váratlanul következett be, semmi jel sem utalt arra, hogy a híd veszélyes, ráadásul folyamatosan ellenőrizték az állapotát. Az 1963-ban épített, de a forgalomnak csak 1967-ben átadott Morandi-hídat ugyanakkor a szakemberek szerint már évekkel ezelőtt el kellett volna bontani, ugyanis az átadás pillanatától kezdve süllyedt.

A helyiek szerint a város ketté lett vágva, miután a híd leszakadt. „Ez egy dráma, az emberéletek, a katasztrófa, az áldozatok. A jövőben olyan változások lesznek, amihez nagyon nehéz lesz hozzászokni, talán évekbe is telhet. Mert a mindennapi élet problémái Genovában már most is elég kihívás elé állítják az embereket és most még rosszabb lesz, mert nincsen ez az építmény, ami a városi és a nemzeti közlekedés alapja volt” – értékelt egy genovai.

Az autópálya szakasz stratégiai jelentőségű volt az észak-olasz régió, valamint az olasz és a francia riviéra közötti összeköttetésben. A híd évek óta túlterhelt volt, naponta 25 ezer kamion haladt át rajta. Az elmúlt 5 évben 5 híd omlott le Olaszországban.