Még ma megbukhat a francia kormány + videó

A titok az időjárásban rejlik, de a jó minőségű liszt előállításához elengedhetetlen a szakértelem és a technológia fejlődése. Stábunk a Kunszentmiklósi malomban járt, ahol kiderült, hogyan dolgozzák fel az idei aratást, hogy prémium liszt kerüljön a boltok polcaira!
Képzeld el a kórházi ágyban nem a régi menü vár, hanem friss, helyi alapanyagokból készült, színes, tápláló étel, ami erőt ad és mosolyra fakaszt! 2025-ben Magyarországon ez valósággá válik! Takács Péter egészségügyi államtitkár az Indexnek adott interjújában bejelentette, a kórházi étkeztetés teljesen megújul, hogy a betegek végre minőségi, finom és egészséges ételeket kapjanak.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Orbán Viktor 2025-ös kötcsei beszéde a nemzetközi média fókuszába került. A magyar miniszterelnök a kötcsei pikniken, a politikai szezon nyitóeseményén éles üzeneteket fogalmazott meg, amelyek világszerte visszhangot keltettek. Íme, mit írt a nemzetközi sajtó!