Még ma megbukhat a francia kormány + videó

Radar - Remek minőségű az idei búza + videó

A titok az időjárásban rejlik, de a jó minőségű liszt előállításához elengedhetetlen a szakértelem és a technológia fejlődése. Stábunk a Kunszentmiklósi malomban járt, ahol kiderült, hogyan dolgozzák fel az idei aratást, hogy prémium liszt kerüljön a boltok polcaira!