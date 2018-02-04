2018. február 5.,
hétfő, Ágota, Ingrid napja

Még kérdéses a megállapodás sikere

Hír TV

2018. február 4., vasárnap 20:25

Egyelőre nem jelentették be a nagykoalíciós megállapodás megkötését Németországban.

A két pártnak az eredeti tervek szerint ma éjfélig kellene megállapodnia.

A Kereszténydemokrata Unió és a szociáldemokrata párt delegációja jelenleg is tárgyal, német sajtóhírek szerint várhatóan csak holnapra lesz meg az egyezség a kormányprogramról. Az erre biztosított kiterjesztett határidő keddig szól. Németországban szeptemberben tartották a parlamenti választásokat, Angela Merkel kancellárnak azóta sem sikerült kormányt alakítania.

Élő bejelentkezés Berlinből 19 órakor:

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