2018. december 18.,
kedd, Auguszta napja

Meg kell néznie a Bambit, mert orvvadászott

Hír TV

2018. december 18., kedd 15:25

A BAMBI című mesefilm nézésére ítéltek egy vadászt Missouri államban. A 29 éves férfi testvéreivel és apjával rendszeresen orvvadászaton vett részt. Egy év börtönre ítélték, de a büntetése részeként a rácsok mögött havonta egyszer meg kell néznie az édesanyját vadászatban elvesztett őzgidáról szóló ikonikus rajzfilmet. Az eset annak a nyomozásnak a részeként került napvilágra, amiben több tucat államban összesen mintegy 230 ember ellen emeltek vádat illegális szarvasvadászat miatt.

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