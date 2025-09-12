Még idén megjelenhetnek az utcákon a katonák Brüsszelben és más városokban . + videó

Megosztás itt:

Rob Beenders belga esélyegyenlőségi miniszter megnyitja az utat a paprikaspray legalizálása előtt az országban. A VRT belga tévécsatornának adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: „Azt akarom, hogy a nők biztonságban érezzék magukat az utcán, és este sétálni vagy kocogni mehessenek”. Hozzátette: ha a statisztika szerint minden harmadik nő paprikaspray-t vagy dezodort hord magánál, hogy biztonságban érezze magát, akkor ezzel a belga kormánynak foglalkoznia kell. A paprikaspray használata évek óta vitatott kérdés Belgiumban. A flamand szélsőjobboldali Vlaams Belang párt már egy ideje a legalizálását szorgalmazza, de az intézkedés mindig ellenállásba ütközött a többi politikai szereplő részéről. Ennek ellenére egyre több nő hord magánál paprikasprayt, különösen éjszaka. A vita akkor újult ki, mikor nemrégiben egy 17 éves lányt brutálisan meggyilkoltak Hollandiában, halálát pedig egy olyan férfi okozta, aki akkor már jóideje követte őt. A történtek pedig újraindították a párbeszédet a lehetséges legalizálásról nemcsak Hollandiában, hanem Belgiumban is. A paprikaspray legalizálása egy szélesebb körű megközelítés része, Belgiumban ugyanis, főleg a nagyvárosokban, rendkívül aggasztó a közbiztonság helyzete. Ahogy arról a HírTV is rendszeresen beszámol, Brüsszelt kábítószerrel kapcsolatos lövöldözések sorozata sújtja (idén nyáron csak 20 ilyen fegyveres támadás történt), de a többi nagyvárosban is tombol a bűnözés. Egy hétvégi nyilatkozatában ezért Bernard Quintin belga belügyminiszter bejelentette: katonákat akar küldeni a belga nagyvárosok utcáira, hogy fékezze a fokozódó erőszakot, az indoklás szerint a rendőri egyenruha már nem riasztja el kellőképpen a bűnözőket. A terv részeként 20 millió euróért új kamerarendszereket is telepítenének. A kormányzat bővítené továbbá a közvilágítást, amelyet az energiaválság beköszöntével kapcsoltak le, és az esélyegyenlőségi tárca hangsúlyozta azt is, hogy a fiatal férfiak viselkedésén is változtatni kell, amelyben a közösségi média is nagy szerepet játszik.