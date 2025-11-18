Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen, tagállami vezetőknek írt levelét + videó
2025. november 18., kedd 20:20
| Hír TV
A dokumentum pénzügyi garanciákat kér a tagállamoktól annak érdekében, hogy az EU finanszírozni tudja Ukrajna működését és a háború folytatását. A tagállamoknak saját forrásból kellene hozzájárulniuk a hitel-folyósításhoz. A részletekről Bugnyár Zoltán kollégánk számolt be, Brüsszelből.
Már az amerikai sajtó is arról ír, hogy nem demokratikus eszközökkel távolította el az ukrán elnök Odessza ellenzéki polgármesterét hivatalából. Volodimir Zelenszkij megvonta a polgármestertől az állampolgárságát, és egy katonai adminisztrátort nevezett ki a város élére.