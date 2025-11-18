Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen, tagállami vezetőknek írt levelét + videó

Botrányba fulladt a szavazás az ukrán parlamentben. Az ellenzék blokkolta a pódiumot, a teljes kormány lemondását követelve a 100 millió dolláros korrupció miatt.

Az orosz elnök mindazonáltal kész megvitatni az Egyesült Államokkal és Törökországgal a megbeszélések eredményét – tette hozzá az orosz szóvivő.

Zelenszkij aggályos ürüggyel távolította el a posztjáról az odesszai polgármestert + videó

Már az amerikai sajtó is arról ír, hogy nem demokratikus eszközökkel távolította el az ukrán elnök Odessza ellenzéki polgármesterét hivatalából. Volodimir Zelenszkij megvonta a polgármestertől az állampolgárságát, és egy katonai adminisztrátort nevezett ki a város élére.