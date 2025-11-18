Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelét + videó
2025. november 18., kedd 12:00
HírTV
A dokumentum pénzügyi garanciákat kér a huszonhetektől annak érdekében, hogy az EU finanszírozni tudja Ukrajna működését és a háború folytatását, azaz a tagállamoknak saját forrásból kellene hozzájárulnia a hitelfolyósításhoz.
Már az amerikai sajtó is arról ír, hogy nem demokratikus eszközökkel távolította el az ukrán elnök Odessza ellenzéki polgármesterét hivatalából. Volodimir Zelenszkij megvonta a polgármestertől az állampolgárságát, és egy katonai adminisztrátort nevezett ki a város élére.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Hárman meghaltak, 28-an pedig megsérültek Portugáliában, amikor lecsapott a Claudia névre keresztelt vihar. A természeti csapás a mediterrán ország mellett az Egyesült Királyság egyes részeit is sújtotta. Az áradások miatt több városban evakuálni kellett a lakosokat.