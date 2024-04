Még az olasz baloldali pártok közül is több tömörülés elfogadhatatlannak tartja a menekültügyi egyezményt + videó

Megosztás itt:

"Megosztja az olasz kormánykoalíció pártjait a Brüsszelben tegnap szavazásra bocsátott migrációs paktum megítélése. Az olasz jobboldali alakulatok egymástól eltérő módon szavaztak tegnap Brüsszelben. Matteo Piantedosi belügyminiszter a létező legjobb kompromisszumnak nevezet.

Ugyanakkor megelégedését is kifejezte a migrációra vonatkozó új irányelvekkel kapcsolatban. Antonio Tajani a Hajrá Olaszország elnöke fontos lépésnek tartja, pártja igennel szavazott a paktum összes cikkelyére.

A legnagyobb kormánypárt az Olasz Testvérek politikusai a tízből négy cikkelyt elutasítottak. Nicola Procaccini a párt európai parlamenti képviselője úgy nyilatkozott az életmentés és a menedékkérelmek szelekciója szempontjából előrelépést jelent a paktum.

A migrációs nyomás megállítására irányuló elszánt politikát azonban csak a júniusi választásokat követően lehet kidolgozni az unióban. A Matteo Salvini vezette Liga képviselői a paktum egyetlen cikkelyét sem szavazták meg.

Salvini úgy nyilatkozott Olaszország újra egyedül maradt a migrációs problémával, nincsenek valódi törekvések az indulások megfékezésére. A Liga főtitkára hozzáfűzte jobboldali többség szükséges Brüsszelben az illegális bevándorlás megállításához.

A baloldali Demokrata Párt is komoly kritikát fogalmazott meg a kérdésben. Véleményük szerint a paktum egyetlen problémát sem old meg, Itáliának azonban továbbra is egyedül kell megküzdenie a migrációs kihívással."