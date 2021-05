Még a svéd király is azt mondja, Svédország elesett

Legkorábban Magyarország térhet vissza Európában a normális élethez, de ez nem jelenti azt, hogy a járvány megszűnt volna - jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A nyugat-európai országok egy-két hónapos lemaradásban vannak Magyarországhoz képest az oltásokat tekintve - mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta, Nyugaton még mindig a nyugdíjasokat oltják, miközben Magyarországon már a 16-18 éveseket. Már 4 millió 483 ezer embert beoltottak, közülük 2 millió 626 ezren a második dózist is megkapták. 1190 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 796 390 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 71 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 041 főre emelkedett. Folyamatosan javulnak és egyre kedvezőbbek a járványügyi adatok, túl vagyunk a járvány harmadik hullámának nehezén - jelentette ki az országos tiszti főorvos az operatív törzs ülésén. Már bárki napokon belül megkaphatja a védőoltást életkortól és foglalkozástól függetlenül – mondta György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. ITM: már a 16-18 évesek is felvehetik az oltást, ezzel a lehetőséggel mintegy 90 ezer, technikumban vagy szakképző iskolában tanuló diák is élhet. Első körben azok a fiatalok kapnak a Pfizer-vakcinából, akik korábban regisztráltak, és időpontot foglaltak. Már ingyen le lehet tölteni azt a jelenleg tesztüzemmódban működő mobilalkalmazást, amely igazolja az oltás tényét, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltásra - közölte a koronavirus.gov.hu. Karácsony Gergelyt kérte fel miniszterelnök-jelöltjének a Párbeszéd - jelentette be a párt közösségi oldalán. Miután államilag elismert nyelvvizsgája nincs, mindössze egy lektorátusi igazolással kezdhette meg soha be nem fejezett doktori képzését az ELTE-n Karácsony Gergely - írja a Magyar Nemzet. A baloldal lehetséges miniszterelnök-jelöltje végül nem szerzett doktori fokozatot, mert nem készítette el időben a publikációkat, a neve mindössze társszerzőként jelent meg egyes kutatásoknál. Az emberek több mint 80 százaléka elvárja, hogy a magyar miniszterelnök tudjon angolul - ez derül ki a Nézőpont Intézet legújabb kutatásából. Karácsony Gergely 2009 előtt hét évig Gyurcsány Ferenc politikai tanácsadója volt a Miniszterelnökségen - írja az Origo. A portál úgy tudja: a főpolgármester családi cége is több tíz millió forint értékű tanácsadói megbízást kapott a Gyurcsány-kormánytól. Nem tűr halasztást a pedofil bűncselekményekkel szembeni szigorúbb fellépés - ezt mondta az Informátornak a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté kiemelte, hogy a frakción belül már a javaslatok vitája is elkezdődött. Egészségügyre, oktatásra és környezetbarát közlekedésre fordítaná a legtöbb pénzt Magyarország az uniós helyreállítási alapból, és csak azokat a forrásokat hívná le, amelyeket nem kell visszafizetni - írta a Magyar Nemzet. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2,8 milliárd forintból újulnak meg templomok, egyházi intézmények a templomfelújítási programban, a megye ezzel az országban első helyen áll - mondta Soltész Miklós államtitkár. Úgy kell előmozdítani a gazdasági fejlődést, hogy az ne károsítsa a teremtett világot - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter. A V4-ek a világjárvány utáni új világrend nyertesei lehetnek - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közép-lengyelországi Lódzban, a V4 diplomáciai vezetőinek találkozóját követően. Csehországgal is létrejött a megállapodás, így holnaptól immár mindenfajta karantén-, vagy tesztelési kötelezettség nélkül utazhatnak a beoltott magyarok és csehek a két ország között - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A pandémia utáni újraindulás jelképének számít a szeptemberben Budapesten kezdődő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Erdő Péter bíboros szerint, aki Pietro Parolin szentszéki államtitkárral többek között Ferenc pápa részvételéről egyeztetett. 22 110 távolról érkező zarándok vehet részt a csíksomlyói búcsún. Kovács Gergely érsek közölte: idén nem lesz lehetőség az buszos zarándoklatra, s be kell tartani a szájmaszk viselésére és a távolságtartásra vonatkozó szabályokat. Csütörtök este óta 190 rakétát lőttek ki a Gázai övezetből Izrael felé, közülük 30 még az övezet területén ért földet a Kan közszolgálati rádió jelentése szerint. Emmanuel Macron francia elnök a közel-keleti konfliktusról egyeztetett telefonon Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel, és aláhúzta a békéhez való visszatérés szükségességét. Recep Tayyip Erdogan török elnök televíziós beszédében a hét elején kiújult izraeli-palesztin konfliktus azonnali megfékezésére szólította fel az ENSZ Biztonsági Tanácsát és a muszlim országokat. Az osztrák kormány elítélte az Izrael elleni palesztin rakétatámadásokat, a szolidaritás jeléül mind a kancelláriahivatal, mind a külügyminisztérium bécsi épületénél kifeszítették az izraeli zászlót. A német szövetségi kormány terrorcselekménynek tekinti és elítéli az Izrael ellen a Gázai övezetből indított rakétatámadásokat - mondta Steffen Seibert kormányszóvivő Berlinben. Nem bocsátja bírósági tárgyalásra az úgynevezett Gregoretti-ügyet a szicíliai Catania vizsgálóbírósága, mivel nem tartja megalapozottnak a vádemelést Matteo Salvini volt olasz belügyminiszterrel szemben egy migránscsoport feltartóztatása miatt. A józan ész diadalának nevezte Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti képviselő, hogy megbukott a Matteo Salvini volt olasz belügyminiszter ellen indított per. A világon 160,6 millióan fertőződtek meg koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Három és félszer magasabb volt a Sars-CoV-2 vírus elleni antitestek mennyisége azoknál a 80 éven felüli embereknél, akik három-négy helyett 12 hét után kapták meg a Pfizer/BioNTech-vakcina második adagját. Horvátország szombattól május 31-ig meghosszabbította az érvényben lévő országos járványügyi intézkedéseket. Véget ér szombaton a koronavírus járvánnyal összefüggésben tavaly októberben bevezetett vészhelyzet Szlovákiában. Jelentős eltéréseket talált a román egészségügyi minisztérium szakértői bizottsága a koronavírusnak tulajdonított haláleseteket összegző, különböző intézmények által vezetett adatbázisok között. Újabb napi oltásrekordot állítottak fel Németországban. Az oltóközpontokban és a háziorvosi praxisokban 24 óra alatt 1 millió 353 ezer adag oltást adtak be. A brit egészségügyi hatóságok arról számoltak be, hogy egyes gócpontokban emelkedett az új típusú koronavírus indiai variánsa okozta fertőződések száma. Litvánia 200 ezer adag, koronavírus elleni AstraZeneca-vakcinát adományoz az Európai Unió keleti partnerségi programjában érintett több tagországnak, köztük 100 ezret Ukrajnának. Az amerikai földrészen már szinte mindenütt jelen van a koronavírus négy legaggasztóbb változata - a brit, a dél-afrikai, a brazil és az indiai -, de nincs jele annak, hogy halálosabbak az eredeti, vuhani koronavírusnál. A koronavírus-fertőzések emelkedő adatai miatt, alig három hónappal a tokiói olimpia előtt kiterjesztették a járványügyi vészhelyzetet Japánban. A vészhelyzet nem jelent teljes lezárást: az éttermek és bárok csak 20 óráig tarthatnak nyitva. Felszólította a gazdag országokat az Egészségügyi Világszervezet, hogy gondolják át a gyermekek oltására vonatkozó terveket, és ehelyett inkább adományozzák a koronavírus elleni vakcinákat a Covax-programnak a szegény országok lakosainak immunizálására. Örményország a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetéhez fordul amiatt, hogy azeri katonák behatoltak Örményország területére - jelezte Nikol Pasinján ügyvezető örmény kormányfő Vlagyimir Putyin orosz államfővel folytatott telefonos megbeszélésén. Legkevesebb egy tucat ember vesztette életét és további tizenöt ember sérült meg egy kabuli mecsetben a pénteki imádságok során elkövetett robbantásban. Svédországban hétrendbeli gyilkossági kísérlet miatt vádat emeltek egy 22 éves afgán férfi ellen, aki március 3-án Vetlanda város különböző pontjain késsel támadt járókelőkre. Svédországban hétrendbeli gyilkossági kísérlet miatt vádat emeltek egy 22 éves afgán férfi ellen, aki március 3-án Vetlanda város különböző pontjain késsel támadt járókelőkre. Életének 87. évében elhunyt Balassa Sándor Erkel Ferenc- és Kossuth-díjas zeneszerző, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a nemzet művésze, a kortárs magyar zene sokoldalú alakja, zenei rendező, pedagógus. Operatív törzs: csütörtökön 434 esetben intézkedtek a maszkviselési szabályok megszegése miatt. Stabil az állapota a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központi kórház és egyetemi oktatókóházban csütörtökön megkéselt ápolónőnek, a kórházi dolgozó maradandó sérülést nem szenvedett - közölte az egészségügyi intézmény. Öt autó ütközött össze az M7-es autópályán Érdnél, a fővárosból kifelé vezető oldalon. Több kilométeres a torlódás. A hétvégétől hosszabb ideig lesz nyitva a gyalogosok és a kerékpárosok előtt a pesti alsó rakpart - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Tizennégy ország 244 bokszolója lép ringbe junior és ifjúsági korcsoportban május 18. és 21. között a 70. Bornemissza Gergely nemzetközi ökölvívó emlékversenyen az egri Kemény Ferenc Sportcsarnokban. A szlalom kajak-kenu női kenu számában kvótát kapott a tokiói játékokra Magyarország - erről értesítette a Magyar Olimpiai Bizottságot a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség. A Magyar Labdarúgó Szövetség küldöttgyűlésén Csányi Sándor elnök elsősorban három területet - az utánpótlást, a helyszíni nézők számának növelését és a szakemberképzést - jelölt meg, melyet fejleszteni kell az elkövetkezendő években. Valter Attila a mezőnnyel célba érve megőrizte az összetettben élen állónak járó rózsaszín és a legjobb 25 éven aluli versenyzőt illető fehér trikót a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny hetedik, pénteki szakaszán.