Még a kínai mércével is silány óvszerrel üzérkedett a hamisító banda

Az óvszerhamisítók világszerte is ismert márkanevek alatt árusították termékeiket, amelyek a kínai rendőrség szerint még a kínai minőségi elvárások alapján is silányak voltak. A hamis áruból szupermarketek polcaira, automatákba és szállodákba is került. Dobozonként 1 jüanért (körülbelül 40 forintért) árulták őket, míg az eredeti termékek akár 150 jüanba is kerülhetnek.

A lefoglalt hamis termékek értéke a rendőrség szerint eléri az 50 millió jüant (mintegy 2 milliárd forintot). A rendőrség szerint a hamisított óvszerek Hopej és Honan tartományban készültek, és egy csöcsiangi csomagolóüzemen is rajta ütöttek. A hatóság az átkutatott helyeken szörnyű higiéniai körülményeket talált.

A gumióvszer a kínai hamisítók egyik kedvence. Honan tartományban 2014 óta több mint tíz óvszerhamisítási ügyben született elmarasztaló ítélet. Az elkövetők legfeljebb négyéves börtönbüntetést kaptak.

(Fotó: medium.com)