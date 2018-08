Még a 2015-ös krízisnél is jóval súlyosabb menekültválság alakult ki

Repülővel kell elszállítania a venezuelai menekülteket a határhoz közeli városokból a brazil kormánynak, mert olyan sokan gyűltek itt össze, hogy a helyi hatóságok már nem tudják elhelyezni őket. A régióban feltorlódott több tízezer menedékkérő egy részét Sao Paulóba viszik.

Latin-Amerikában még a 2015-ös európai krízisnél is jóval súlyosabb menekültválság alakult ki a gazdaság totális összeomlása miatt. A Venezuela egyetlen bevételi forrását jelentő olaj árának 2014-es hirtelen zuhanása óta milliók keltek útra a kontinensen egy jobb élet reményében.

Brazíliába is sokan mennek Venezuelából, de a legtöbben Kolumbiába menekülnek: az országban már több mint 1 millió menedékkérő van. Rengetegen haladnak tovább Ecuadorba, már ott is meghaladja a félmilliót a venezuelai bevándorlók száma, de Peruban is több mint 400 ezren vannak. Peru már szigorított is a határ-ellenőrzésen: személyigazolvány helyett már csak útlevéllel lehet belépni az országba - az intézkedés bevezetése óta felére esett vissza a Venezuelából érkezők száma; a szomszédos Kolumbiában viszont így még többen torlódtak fel. A bogotai kormány összehangolt migrációs stratégiát sürget.

Jövő héten migrációs csúcsot hívtak össze a kolumbiai fővárosba, az egyeztetésen a házigazda mellett Ecuador, Peru és Brazília is képviselteti majd magát. Peru és Kolumbia pedig addig is egy közös bevándorlási adatbázis létrehozásával próbálja könnyíteni az együttműködést.

A venezuelai vezetés közben visszaszállított repülővel néhány menekültet Peruból, és a kormány azt állítja: a menedékkérőket ábrázoló felvételek megrendezettek, a nemzetközi sajtó így akarja lejáratni Venezuelát.