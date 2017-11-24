2017. november 24.,
péntek, Emma napja

Még 13 évet kapott Pistorius

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2017. november 24., péntek 13:20, frissítve: péntek 13:34

Megduplázta Oscar Pistorius büntetését a dél-afrikai legfelsőbb bíróság.

A paralimpiai bajnok futónak még 13 és fél évet kell rács mögött töltenie, amiért agyonlőtte barátnőjét. Az ítélethirdetéskor nem volt jelen a sportoló, tavaly július óta ugyanis már börtönben ül. A testület azután hozta meg a döntését, hogy az ügyészség megdöbbentően elnézőnek minősítette, hogy korábban mindössze 6 évet kapott a gyilkosságért a sportoló.

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