Maximális terrorkészültség lépett életbe Olaszországban + videó

A következő 72 óra kritikus lehet, ezért maximális készültséget helyeztek érvénybe - jelentették be Olaszországban. Elsősorban az amerikai állampolgárokat kérik arra, hogy legyenek óvatosak mert bármikor célpontokká válhatnak. Giorgia Meloni kijelentette: szükség esetén rendelkezésre bocsátják az ország légibázisait az amerikai hadsereg számára. Erre eddig nem volt szükség, de az amerikai rakéták az olasz légteret is használták az iráni bombázáshoz és Szicília felett is átrepültek.

„Ez Trump és Netanjahu őrültsége, akik katonai fölényükkel új geopolitikai rendet akarnak létrehozni. Ezzel a világot a harmadik világháború felé sodorják. Giorgia Meloninek egyértelműen mondom: ne vonja be Olaszországot ebbe a konfliktusba. Ne adjon katonai bázisokat Donald Trumpnak.” - erről beszélt egy baloldali képviselő.

Olaszországban jelenleg 20 amerikai katonai bázis van, ahol hozzávetőleg 12 000 katona állomásozik. Ezeken a bázisokon is megerősítették a biztonsági szintet. Az izraeli követség is kiemelt védelmet élvez. A belügyminiszter pedig összehívta a terrorizmus elleni stratégiai elemző bizottságot.