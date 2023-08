Maui szigetén vizsgálják a hatóságok válságkezelését

Megosztás itt:

Több mint 80 áldozata van a Hawaii-szigeteken tomboló tűzvésznek. A lángok több települést teljesen felemésztettek a második legnagyobb szigeten, Mauin.

A sziget lakossága most egy emberként dolgozik, próbálnak egymáson is segíteni. Sokan mindenüket elvesztették, ők most az adományokra vannak utalva, amelyek már az Egyesült Államok kontinentális részéről is gyorsan gyűlnek.

A hatalmas pusztítás azonban sokak szerint a felkészületlenség eredménye: a későn érkező figyelmeztetések, a lassú reakció a tüzek kitörésére nem kerülte el Hawaii főügyészének figyelmét sem, vizsgálat indult az illetékes hatóságok ellen.