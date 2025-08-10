Matteo Salvinit támadják a baloldali szervezetek és a palesztinpárti tüntetők + videó

Megosztás itt:

Alig hagyta jóvá az olasz kormány a Szicíliába vezető híd megépítését, azonnal tiltakozásba kezdtek a baloldali mozgalmak, sőt még a Palesztina szabadságát követelők is csatlakoztak a tüntetéshez. Az olasz kormány szerdán jelentette be, hogy szabad utat kapott a Szicíliát a félszigettel összekötő 3,7 km hosszú híd megépítése. Az építményt egyébként a 60-as évektől kezdve tervezték, de a korábbi kormányok nem tudtak megfelelő forrásokat elkülöníteni megvalósítására. Matteo Salvini infrastruktúráért felelős miniszter a héten bejelentette, hogy a munkálatok már szeptemberben vagy októberben elkezdődhetnek és várhatóan 2032-re fejezik be a hidat. Messia kikötőjében szombat délután több ezer baloldali tüntető gyűlt össze, akik nemcsak a híd megépítését támadták hanem Matteo Salvini minisztert is. demonstrálók ígéretet tettek arra, hogy minden eszközt megragadnak, hogy szabotálják a híd megépítését. Palesztin párti tüntetők is csatlakoztak a megmozdulásához. Népirtó cinkosnak nevezték Salvinit és mindenféle rágalmakkal illették. Közel 80 szervezet vonult az utcára nagyrészük szélsőbaloldali egyesület. Egyes transzparensen a miniszter távozását követelték. A tiltakozók szerint Szicíliának nem hídra van szüksége, a miniszter kigúnyolja és kifosztja a helyieket. A kormány azonban úgy véli a híd megépítése jelentheti e megoldást Szicília gazdasági felzárkózásához.