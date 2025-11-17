Keresés

2025. 11. 17. Hétfő
Külföld

Matteo Salvini: Nem szeretném, ha olasz pénzből az ukrán korrupciót táplálnánk + videó

2025. november 17., hétfő 19:48 | HírTV
Olaszország Ukrajna korrupciós botrány Matteo Salvini

Gyengül az olasz elkötelezettség Ukrajna irányába Kijev korrupciós botránya miatt. Az olasz miniszterelnök-helyettes nem szeretné, ha olasz pénzből, az ukrán korrupciót táplálnák. A Forza Italia párt képviselője pedig hangsúlyozta, hogy a kormánynak nem áll szándékában, Ukrajnát gyorsított eljárásban felvenni az Európai Unióba.

  • Matteo Salvini: Nem szeretném, ha olasz pénzből az ukrán korrupciót táplálnánk + videó

Megrendült az olasz bizalom Ukrajna irányába. Mind a jobb, mind pedig a baloldali pártok szerint kiemelten fontos az átláthatóság és ezen a területen a Volodimir Zelenszkij vezette kormánynak bőven van még mit tennie az Uniós belépés előtt. Az ukrán Nemzeti Antikorrupciós Hivatal ugyanis hatalmas korrupciós hálózatot leplezett le, amelynek középpontjában Timur Mindics, az elnökhöz közel álló üzletember áll.

A HírTV által megkérdezett baloldali szenátor szerint mindenki elkötelezett Ukrajna védelmében, segítségüknek azonban előfeltétele az erőforrások átlátható felhasználása.

 

