2025. 11. 17. Hétfő Hortenzia, Gergő napja
Matteo Salvini: Nem szeretném, ha olasz pénzből az ukrán korrupciót táplálnánk + videó

2025. november 17., hétfő 12:00 | HírTV

A Forza Italia párt képviselője pedig hangsúlyozta, hogy a kormánynak nincs áll szándékában Ukrajnát gyorsított eljárásban felvenni az Európai Unióba.

Megrendült az olasz bizalom Ukrajna irányába. Mind a jobb mind pedig a baloldali pártok szerint kiemelten fontos az átláthatóság és ezen a területen a Volodimir Zelenszky vezette kormánynak bőven van még mit tennie az Uniós belépés előtt. Az ukrán Nemzeti Antikorrupciós Hivatal ugyanis hatalmas korrupciós hálózatot leplezett le, amelynek középpontjában Timur Mindics, az elnökhöz közel álló üzletember áll. A Hír TV által megkérdezett baloldali szenátor szerint mindenki elkötelezett Ukrajna védelmében, segítségüknek azonban előfeltétele az erőforrások átlátható felhasználása.

Fotó: MTI

 

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

