Matteo Salvini: Nem szeretném, ha olasz pénzből az ukrán korrupciót táplálnánk + videó

Megrendült az olasz bizalom Ukrajna irányába. Mind a jobb mind pedig a baloldali pártok szerint kiemelten fontos az átláthatóság és ezen a területen a Volodimir Zelenszky vezette kormánynak bőven van még mit tennie az Uniós belépés előtt. Az ukrán Nemzeti Antikorrupciós Hivatal ugyanis hatalmas korrupciós hálózatot leplezett le, amelynek középpontjában Timur Mindics, az elnökhöz közel álló üzletember áll. A Hír TV által megkérdezett baloldali szenátor szerint mindenki elkötelezett Ukrajna védelmében, segítségüknek azonban előfeltétele az erőforrások átlátható felhasználása.

Fotó: MTI