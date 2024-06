Megosztás itt:

A Liga párt vezetőjét több olasz lap is idézte, aki szerint az Orbán Viktor által is bejelentett új szuverenista európai formáció létrejöttét ő már régóta szorgalmazta, így nem is kérdéses, hogy pártjával együtt részese akar lenni. A cseh Novinky című lap pedig arról ír, hogy a jelenleg az ellene elkövetett merénylet miatt lábadozó szlovák kormányfő, Robert Fico köreiben is a lehetséges csatlakozásról beszélnek.

Fotó: Shutterstock