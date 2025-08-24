Keresés

2025. 08. 24. Vasárnap
Matteo Salvini: Macron vegyen sisakot, mellényt, markoljon meg egy fegyvert és ő menjen harcolni Ukrajnába + videó

2025. augusztus 24., vasárnap 12:33 | HírTV
kritika Matteo Salvini Emmanuel Macron diplomáciai botrány

Diplomáciai botrány alakult ki Olaszország és Franciaország között Matteo Salvini kijelentései miatt, aki azt mondta, Emmanuel Macronnak személyesen kellene elmennie Ukrajnába harcolni. A jobboldali római kormány hivatalba lépése óta több francia politikus próbált beavatkozni az olasz belügyekbe, ami már többször konfliktust váltott ki a két ország között.

Matteo Salvini és az olasz kormány többször megerősítette, hogy Olaszország nem küld csapatokat Ukrajnába. A francia elnök szerint azonban Európa, ezen belül Franciaország katonáinak az orosz-ukrán konfliktus rendezésében szerepet kell vállalniuk. Salvini erre azt üzente, hogy a francia elnök nem tudja mit beszél és ha harcolni akar, akkor vegye fel a sisakot, a mellényt, fogjon fegyvert és menjen ő Ukrajnába. A baloldal szerint ez a stílus elfogadhatatlan.

Salvini, a Liga első embere dicsérte Donald Trump politikáját is amivel szerinte ott jár sikerrel, ahol mások kudarcot vallottak. Közben bírálta Emmanuel Macron elképzeléseit, amelyek szerinte a fegyverkezés miatt adósságba vernék Európát.

Franciaország nem sokkal az olasz miniszterelnök-helyettes kijelentése után bekérette az olasz nagykövetet, aki hangsúlyozta, amint Párizs felhagy a fenyegetőző háborús narratívával, helyre állnak a korábbi kitűnő kétoldalú kapcsolatok.

Fotó: Emmanuel Macron francia államfő

