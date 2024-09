Matteo Salvini: Az olasz és a magyar kormány között teljes az összhang + videó

Megosztás itt:

Drámai migrációs számokat közölt az Európai Unió menekültügyi ügynöksége. Összesen 513 ezer menedékkérelmet regisztráltak az Európai Unióban az év első felében. Ha az érkezők száma nem lassul, akkor akár a hírhedt Soros-tervben felvázolt évi egymillió bevándorló is összejöhet.

A tömeges illegális migráció elleni harcban az olasz és a magyar kormány között teljes az összhang - erről Matteo Salvini beszélt budapesti látogatása után az olasz közmédiának. A római kormányfőhelyettes kiemelte: azon felül, hogy hat év börtönt kértek rá palermói ügyészek, mert nem engedte be az illegális migránsokat szállító hajókat, most még egymillió euró kártérítést is kérnek tőle. Salvini szerint csak egy rossz viccként lehet felfogni, hogy a migránsokat szállító, az embercsempészekkel együttműködő NGO és a bevándorlók ügyvédei milliós kártérítést követelnek tőle. Hozzátette: ha ma lenne ebben a helyzetben, ugyanígy megtiltaná az NGO-hajónak, hogy kikössön.

Hajrá, holland-magyar barátság, hajrá, holland-magyar együttműködés. Feladtuk a leckét most Brüsszelnek – mondta Deutsch Tamás.

Az olaszok mellett ugyanis most az eddig befogadáspárti Hollandia is beállt hazánk szövetségesei közé

- mondta a Fidesz EP-képviselője a Bayer Show-ban. 180 fokos fordulatot véve az új holland kormány is kilépne az uniós migrációs paktumból, helyette a "valaha volt legszigorúbb menekültügyi rendszer" kiépítését ígéri. Deutsch Tamás szerint mindez új fordulatot hozhat.

Elindul egy folyamat, ami belátható időn belül azt jelenti, hogy vagy ennek a javaslatnak a hatására megváltozik az őrült szabályozás, és végre a migrációt támogató, az illegális migrációnak ösztönzést adó szabályozás helyett azt megállító új szabályozás lesz, vagy ha marad ez az illegális migrációt ösztönző szabályozás, ebből szabad döntéssel az egyes nemzetállamok hadd maradjanak ki

– hangsúlyozta Deutsch Tamás, majd hozzátette: a svédek, a franciák, a spanyolok tömegesen engedik be az illegális migránsokat. Tegyék ha akarják, de egyetlen uniós jogszabály sem kényszeríthet bennünket, hogy ugyanígy tegyünk.