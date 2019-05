Matteo Salvini: Az EU jelenlegi vezetői Európa ellenségei

Az európai parlamenti választáson erős üzenetet kell küldeni Brüsszelbe arról, hogy „változást akarunk, egy olyan Európát szeretnénk, amely megvédi a határait tengeren és szárazföldön” - jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. „A választás tétje az, hogy sikerül-e olyan vezetőket választanunk, akik szembe mernek fordulni azzal a gondolattal, hogy a migráció szükségszerű része az életünknek” – mondta Orbán Viktor. A migráció nem megoldás, helyben kellene segíteni az afrikaiaknak, hiszen ha néhány százalékukat beengedjük Európába, azzal nem oldjuk meg a többség problémáit - mondta Horváth József biztonságpolitikai szakértő. Magyarországnak és a térségnek erős, ütőképes Magyar Honvédségre van szüksége, hogy mindenki békében és biztonságban élhessen, és a békét a jövő nemzedékek számára is meg lehessen őrizni - hangsúlyozta Korom Ferenc, a Magyar Honvédség parancsnoka. A Város Mindenkié csoport a Parlament előtt tartott demonstrációval és performansszal hívta fel a figyelmet az otthonukat elveszítő kisgyermekes családok helyzetére. Az ellenzék színtiszta kampányakciójának nevezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a kormánypártok nevében nyilatkozó KDNP-s Nacsa Lőrinc. Fidesz: Azok az ellenzékiek akcióztak a parlamentben, akik devizahitelekbe hajszolták az embereket, de egyetlen, a bajba jutottakat segítő intézkedést sem szavaztak meg. Költségvetési csalás gyanúja miatt rendelt el nyomozást az MSZP-hez köthető sokmilliós gazdasági visszaélések ügyében a NAV - értesült a PestiSrácok. A párt belső levelezése szerint a szocialisták Pest Megyei szervezete 2016-ban súlyos, sokmilliós gazdasági visszaéléseket tárt fel, amiről több MSZP-s politikust, köztük az akkori pártelnököt, illetve a frakcióvezetőt is tájékoztatták. Az önkormányzat döntésének végrehajtására szólította fel a Fidesz zuglói választókerületének elnöke Karácsony Gergelyt a kifogások keresése helyett. Jelen Tamás hangsúlyozta: egyre nagyobb a káosz a zuglói parkolásban, amiből látható, hogy Karácsony Gergely alkalmatlan a kerület vezetésére. Fontos célja az államnak, hogy a fiatalok élete minél tartalmasabb legyen - hangsúlyozta Rétvári Bence államtitkár. A megemelt összegű jelzáloghitel-elengedés és a babaváró támogatás a 2019. július elseje után születendő gyermekek után vehető majd igénybe – közölte Novák Katalin államtitkár. A nemzeti autóbusz stratégia keretében, hat év alatt hatezer buszt cserélnek modern járművekre a közösségi közlekedésben - jelentette be az innovációs és technológiai miniszter. Dánia képtelen több bevándorlót befogadni - mondta a dán parlament migrációért felelős szóvivője a Hír Tv Informátor című műsorában. Joachim Olsen közölte: a migráció még az egyébként gazdag Dániában is komoly gazdasági problémákat okoz, a harmadik világból érkező bevándorlók felének ugyanis nincs munkája. Közép-Európa jelenti a keresztény és nemzeti alapjaihoz visszatérő Európa jövőjét - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke Drezdában, a Szászország tartományi parlament Merre tartasz Közép-Európa? című konferenciáján. Az új fejezetükhöz érkező magyar-amerikai kapcsolatoknak stabil lelki alapot ad a keresztény közösségek védelméről szóló politika és a ragaszkodás a keresztény értékek megőrzéséhez - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. Virrasztottak romániai magyar pártok és civil szervezetek az úzvölgyi katonatemető előtt, attól tartva, hogy Dormánfalva önkormányzata mégis megpróbálja felavatni az osztrák-magyar sírkertben a román katonák törvénytelenül létrehozott emlékművét. A Néppárt és a szocialisták csúcsjelöltje egyaránt úgy véli, hogy az iszlám vallás hozzátartozik Európához. Manfred Weber és Frans Timmermans ezt a ZDF német köztelevízió vitaműsorában jelentette ki. Matteo Salvini olasz kormányfő-helyettes, a Liga vezetője szerint jelenleg Európa ellenségei vannak hatalmon, akik az álmot rémálommá, ketreccé változtatták. Belgium kiadta a brüsszeli Zsidó Múzeumban végrehajtott merénylet elkövetőjét Franciaországnak - sajtóinformációk szerint az Iszlám Állam katonájának 2013-ban és 2014-ben köze volt négy francia újságíró szíriai elrablásához. Több mint 4600 alkalommal riasztották tavaly a menedékkérőkkel kapcsolatos bűncselekmények miatt a holland rendőrséget - derül ki a bevándorlásügyi államtitkár által bemutatott éves jelentésből. Oroszország maradhat az Európa Tanácsban, miután a szervezet tagállamainak külügyminiszterei olyan kompromisszumra jutottak Helsinkiben, amely feloldhatja a patthelyzetet, amely miatt Moszkva kilátásba helyezte kilépését. A brit Munkáspárt nem folytatja a konzervatív párti kormánnyal áprilisban kezdett tárgyalásokat a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodásról - közölte Jeremy Corbyn, a Labour vezetője. A kisebbik ukrán kormánypárt, a Népi Front bejelentette, hogy kilép a kormányzó koalícióból - az új koalíció megalakulására 30 nap áll rendelkezésre, ez idő alatt nem oszlatható fel a parlament. Lemondott posztjáról Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter. Merényletre készülő, vélhetően az Iszlám Állammal kapcsolatban álló terroristákra csapott le a rendőrség Indonéziában. Az amerikai kormányzat nem akar háborút Iránnal - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban, amikor fogadta svájci kollégáját, Ueli Maurer elnököt. A bevándorlás teljesen új rendszerének bevezetését ígérte Donald Trump, az amerikai elnök előnyben részesítené a fiatal, képzett, angolul beszélő és állásajánlattal rendelkező bevándorlókat. Norvégiában folytatnak „béketárgyalásokat” a venezuelai kormány és az ellenzék képviselői - erősítette meg az NRK közszolgálati norvég rádió és televízió. Varsó visszaállítja az Európai Bizottság által 2016-ban megtámadott progresszív kereskedelmi adót - közölte Joanna Kopcinska lengyel kormányszóvivő. Sokszorosan súlyosbított életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte egy isztambuli bíróság a 47 halálos áldozatot követelő, a Besiktas stadionja közelében 2016. december 10-én végrehajtott kettős robbantásos merénylettel kapcsolatos per négy fővádlottját. Lezuhant egy F-16-os vadászgép az egyik dél-kaliforniai légi támaszponton, a pilótának még idejében sikerült katapultálnia. Négyen meghaltak, amikor a dubai nemzetközi repülőterénél egyelőre ismeretlen okból lezuhant egy kisgép - médiaértesülések szerint technikai meghibásodás okozta a tragédiát. Ismét újságírót gyilkoltak Mexikóban, Francisco Romeróval támadói az ország keleti részén fekvő Yucatán-félsziget egyik tengerparti településén végeztek. Fellázadtak a rabok a nicaraguai La Modelo börtönben - a zavargásban egy amerikai-nicaraguai állampolgárt lelőttek, aki kormányellenes tüntetéseken vett részt. Öt férfit és öt nőt ítéltek halálra drogkereskedelem miatt Vietnamban. Egy nő meghalt, amikor három autó összeütközött Csepelen, a Széchenyi utca és az Erdélyi utca kereszteződésében. Több száz millió forintos pénzmosást lepleztek le Szolnokon. A gyanú szerint a két férfi olyan céghálózatot működtetett, amely - főként internetes csalásokból származó - pénzeket legalizált, illetve tüntetett el. 8 év börtönbüntetésre ítélte a pécsi egyetemi vesztegetési ügyként ismert eljárásban a törvényszék a Pécsi Tudományegyetem volt gazdasági igazgatóját vesztegetés elfogadása, folytatólagosan elkövetett csalás és költségvetési csalás miatt. Lezárják Budapesten a Teréz körutat a Podmaniczky utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között vasárnap, sem kerékpárral, sem járművel, sem gyalogosan nem lehet majd használni a Nagykörút ezen szakaszát - közölte a BKK. Czéllai-Vörös Zsófia megvédte címét női kajak egyesben a maratoni kajak-kenu országos bajnokságon. Az Európai Labdarúgó Szövetség közleményben védte meg döntését, amelynek nyomán Bakut jelölte ki az idei Európa-liga finálé helyszínéül.