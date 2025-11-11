Keresés

Külföld

Matteo Salvini: Akik nem tartják tiszteletben kultúránkat, menjenek vissza oda, ahonnan jöttek

2025. november 11., kedd 06:19 | mti
Olaszország migráció EU Matteo Salvini

Európa túl sok, főleg muszlim bevándorlónak engedi meg, hogy belépjen országunkba, és tönkretegye társadalmunkat, értékrendünket, gazdaságunkat - hangoztatta Matteo Salvini a jobboldali kormánypártok közös kampányeseményén, Bariban hétfő este.

  • Matteo Salvini: Akik nem tartják tiszteletben kultúránkat, menjenek vissza oda, ahonnan jöttek

Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga párt vezetője úgy vélte, a problémát nem az jelent, hogy ki, melyik istenben hisz.

"Meg kell követelnünk, hogy aki városainkba érkezik, tiszteletben tartsa a kultúránkat, jelképeinket, vallásunkat és alkotmányunkat. Akik nem hajlandóak erre, keresztény szellemben és őszintén (mondom), húzzanak el, menjenek vissza oda, ahonnan jöttek" - jelentette ki Salvini.

Matteo Salvini a dél-olaszországi Puglia székhelyén, Bariban, a Teatro Team színházban szólalt fel a jobbközép kormánypártok közös kampányeseményén, amely megelőzte a november 23-én és 24-én esedékes tartományi választást. Az olasz csizma sarkában található Puglia tartományt 2005 óta baloldali kormányzók irányítják, amit most a jobbközép meg akar szakítani.

Később Matteo Salvini közösségi oldalán megismételte kijelentéseit, úgy módosítva szavait, hogy "ki az országunkból azokkal, az elsőtől az utolsóig", akik Olaszországba érkeznek, és nem hajlandók tiszteletben tartani történelmét, kultúráját, jelképet, vallását, alkotmányát.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Háború Ukrajnában

