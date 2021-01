Mától Székelyföldön is oltják az egészségügyi dolgozókat. Jelenleg mintegy napi kétezer vakcinát adnak be Romániában, holott szakemberek szerint napi 20 ezer koronavírus elleni oltás lenne indokolt. Az új koronavírussal fertőzöttek száma hetek óta alacsony – az elmúlt 24 órában 9550 elvégzett tesztből 3100 bizonyult pozitívnak. A halálesetek száma hétfőn 78-ra csökkent. Hargita megyében a román átlagnál is jobb a helyzet. Hasonlóan jó számokat mutat Kovászna és Maros megye is. Csíkszeredában ma reggel, Székelyudvarhelyen pedig délben adták be az első oltásokat.