2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Mától fél évig Románia az unió soros elnöke

Hír TV

2019. január 1., kedd 09:49

Január elsejétől 6 hónapig Románia tölti be az Európai Unió soros elnökségét.

Bukarest Ausztriától veszi át a tisztséget, amelyet Finnországnak ad tovább júliusban. Románia 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, most először látja el a féléves elnökséget.

Bukarest a többi közt a versenyképesség megerősítésére, a munkahely teremtésre és a fenntarthatóságra helyezné a hangsúlyt, valamint a határok védelmére és a terrorizmus elleni harcra.

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