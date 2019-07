Második napja tart a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor

A kormány továbbra is kiáll a „Stop Soros” törvénycsomag és a migránsok betelepítését tiltó alkotmánymódosítás mellett, mert azok Magyarország és a magyar emberek védelmét szolgálják - közölte Hollik István kormányszóvivő. A magyar kormány visszautasítja a jogállami kritériumokhoz kötődő uniós finanszírozást - mondta a Reuters hírügynökségnek az igazságügyi miniszter. Varga Judit figyelmeztetett: Budapest ellen fog állni az Európai Bizottság minden olyan törekvésének, hogy az EU fejlesztési támogatásait azon jogállami elvek betartatásához kössék, amelyet Brüsszel szerint a „nacionalista” magyar hatóságok megsértenek. A beteg gyerekükkel kórházban tartózkodó szülőknek szerzett be az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 379 ágyat, amelyeket 32 intézményben osztanak szét - jelentette be Gondos Miklós, az ÁEEK főigazgatója. Több mint nyolcszázmillió forintra pályázhatnak köznevelési intézmények többek között tehetséggondozó programok és tanulmányi versenyek rendezésére a Nemzeti Tehetség Program keretében - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Nyilvánosságra hozták a 2019. évi általános felsőoktatási felvételi ponthatárait, amelyeket a felvi.hu oldalon is közzétettek. Vizsgálja az Emberi Erőforrások Minisztériuma a szabálytalan érettségi vizsga miatt a Szinyei Merse Pál Gimnázium felelősségét. Tavaly a szabadfelhasználású Diákhitel 1-et 6 százalékkal, míg a felsőoktatási képzési díjakra igénybe vehető Diákhitel 2-őt 34 százalékkal több diák vette igénybe az egy évvel korábbinál - mondta Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója. A kormány 16,4 milliárd forinttal megemelte a Komplex Útfelújítási Program pénzügyi keretét - mondta Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. Már a külföldre utazó magyarok 60 százaléka köt biztosítást, ez pedig javuló arány az előző évek alig 50 százalékához képest – mondta Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs igazgatója az M1-en. Lehetséges, hogy nem hekkerek, hanem az orosz titkosszolgálat egyik munkatársa segítette a nemrég történt adatlopást - mondta Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő az M1-en. Új magyar brandek felépítését szorgalmazta Varga Mihály pénzügyminiszter Tusnádfürdőn egy, a versenyképesség témájában rendezett kerekasztal-beszélgetésen. Az ellenzéki pártok azért akarják megdönteni a kormányt és elzavarni a Fideszt és a KDNP-t, hogy pénzhez és hatalomhoz jussanak – mondta Kósa Lajos, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti bizottságának elnöke Tusnádfürdőn. Össznemzeti érdek a román-magyar megbékélés - mondta az Országgyűlés külügyi bizottságának kormánypárti elnöke a Bálványosi Szabadegyetem és Diáktáborból jelentkező Magyarország élőben című műsorunkban. Németh Zsolt kifejtette, hogy egyelőre nem sikerült rendezni az erdélyi magyarság helyzetét, ugyanis folyamatosan jelen van Erdélyben egy olyan erő, amely nem akarja az összefogást Magyarország és Románia között. Újabb jelentős összegű támogatást ítélt meg a magyar kormány a vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztéseire és programjaira - jelentette be Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tusnádfürdőn. Tízezres demonstrációt szerveznek augusztus végére az úzvölgyi temetőbe - mondta a Hír TV riporterének a Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusa. Borboly Csaba hangsúlyozta, hiába próbálták elhallgattatni a focihuligánok június 6-án az erdélyi magyarokat, ők kiállnak jogos tulajdonukért. Az EP-választásokon nem dőlt el a migrációval kapcsolatos politikai harc, de van remény arra, hogy egy hosszú küzdelem végén a migrációt ellenző politikai erők győzzenek - jelentette ki Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az Európai Bírósághoz fordult az Európai Bizottság, a harmadik szakaszba léptetve ezzel a „Stop Soros” törvénycsomag miatt még tavaly júliusban Magyarország ellen megindított kötelezettségszegési eljárást. Észak-Macedónia októberben bizonyosan megkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval - adott hangot ebbéli meggyőződésének Johannes Hahn uniós bővítési biztos. Kitüntette azokat az önkéntes tűzoltókat és orvosokat Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Zágrábban, akik részt vettek a július 11-én a horvátországi A4-es autópálya egyik fizetőkapujánál balesetet szenvedett magyar család mentésében. Teljes körű kormányátalakítás kezdődött Nagy-Britanniában. Boris Johnson, az új brit miniszterelnök az eddigi kabinet szinte összes magas rangú tagját menesztette, számos más vezető kormánytisztviselő pedig önszántából távozott posztjáról. Nagy-Britannia a brit EU-tagság megszűnésének október 31-i határnapján kilép az Európai Unióból, mégpedig új, a jelenleginél jobb megállapodással - jelentette be Boris Johnson brit miniszterelnök. Lefoglalta a Neyma orosz tartályhajót az Ukrán Biztonsági Szolgálat arra hivatkozva, hogy korábban akadályozta az ukrán hajók áthaladását a Kercsi-szoroson - közölte a RIA orosz hírügynökség. Merényletsorozat történt Kabulban, az afgán bánya- és olajipari minisztérium dolgozóit szállító kisbusz mellett, legkevesebb nyolcan meghaltak, és sokan megsebesültek. Donald Trump amerikai elnök megvétózta a Szaúd-Arábiának és az Egyesült Arab Emírségeknek történő fegyvereladások tiltásáról hozott kongresszusi határozatokat. Benyújtotta lemondását Ricardo Rosselló, Puerto Rico kormányzója, akinek távozását hetek óta tízezreket megmozgató tüntetéseken követelték. Meghalt 92 éves korában Bédzsi Káid esz-Szebszi tunéziai elnök - jelentette be az észak-afrikai ország elnöki hivatala. Kínzásért eljárást indítanak Mexikóban a 43 diák eltűnése ügyében nyomozó 119 rendőr, illetve ügyészségi alkalmazott ellen. Észak-Korea két azonosítatlan rakétát lőtt fel az ország keleti partvidékén lévő Vonszan város térségéből - közölte a dél-koreai hadsereg egyesített vezérkari bizottsága. Mintegy 20-30 ezer utas rekedt szerdán az amszterdami repülőtéren az üzemanyag-feltöltésben keletkezett problémák miatt. Továbbra is zavarok várhatóak az amszterdami Schiphol repülőtér működésében. Megdőlt a melegrekord Németországban, az észak-rajna-vesztfáliai Geilenkirchenben 40,5 Celsius-fokot mértek - jelentette a Deutschlandfunk országos közszolgálati rádió. Világháborús bombát hatástalanítanak a Városligetben, emiatt a VII. és XIV. kerületekben 500 méter sugarú körben lezárást és kiürítést rendeltek el. Emberölés kísérlete miatt indított eljárást a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság egy férfi ellen, aki feltehetően lövést adott le az egyik kecskeméti áruházban. Hat másik holttestet is találtak a Dunában a Hableány sétahajó áldozatai után kutatva az elmúlt két hónapban - közölte a BRFK. Kapás Boglárka aranyérmet nyert 200 méter pillangón a dél-koreai Kvangdzsuban zajló vizes világbajnokságon. Németh Nándor országos csúccsal a hatodik helyen végzett 100 méter gyorson a kvangdzsui világbajnokságon. A magyar férfi vízilabda-válogatott 12:10-re kikapott az olasz csapattól a vizes világbajnokság elődöntőjében, így eldőlt, hogy a dél-koreai Kvangdzsúban nem szerzett olimpiai kvótát. Továbbra is a vb-bronzérmes Belgium vezeti a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség világranglistáját, amelyen a magyar válogatott három helyet rontva a 45. helyen áll. Suhajda Szilárd elérte a 8611 méteres K2-t; ezzel ő lett az első magyar hegymászó, akinek sikerült feljutnia a Föld második legmagasabb hegycsúcsára.