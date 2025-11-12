Más országokba akarja áthelyezni az EU a migránsokat onnan, ahol túl sok az illegális bevándorló + videó

Még az ukrán sajtó is arról ír, hogy Orbán Viktor milyen jelentős sikert ért el – írta meg az Origo. A lap hozzáteszi: az ukrán újság szerint mindez erősítheti Orbán nemzetközi pozícióját, miközben Kijev mindezt aggodalommal figyeli.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A politikus, aki végig minket vádolt a jogállamiság megsértésével, most korrupció miatt felel tetteiért – írta meg a Világgazdaság. A lap hozzáteszi: Didier Reynders, az Európai Bizottság volt igazságügyi biztosa áll bíróság elé.