Más országokba akarja áthelyezni az EU a migránsokat onnan, ahol túl sok az illegális bevándorló + videó

A novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjkiegészítés + videó

Napindító – A befektetők pozitívan reagáltak a washingtoni eredményekre + videó

Az Európai Bizottság minden áron finanszírozni akarja Ukrajnát + videó

Új szintre lépett a Tisza-botrány – Az NNI nyomoz az adatárulás és az ukrán szál miatt

Szalai Piroska: Az ATV riportere tévesen kérdezett a gyermekszegénységről + videó

Vezércikk - A kútmérgezők új trükkje – „Demokratikus bizalmat” építenek hazugságokból + videó

A III. világháború karnyújtásnyira? Így robbantotta volna ki a háborút Kijev és London + videó

„Azokkal nem vitatkozom, akiket külföldről finanszíroznak.” – Orbán Viktor exkluzív interjúja az ATV-n + videó

Még az ukrán sajtó is arról ír, hogy Orbán Viktor milyen jelentős sikert ért el – írta meg az Origo. A lap hozzáteszi: az ukrán újság szerint mindez erősítheti Orbán nemzetközi pozícióját, miközben Kijev mindezt aggodalommal figyeli.

Magyarország határozottan elutasítja a migránsok kötelező áttelepítését - jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter.

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.