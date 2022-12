Marokkó is belesodródhat a brüsszeli korrupciós botrányba

Megosztás itt:

A lap szerint ugyanis Antonio Panzeri, az ügy egyik kulcsszereplője Rabat diplomatáival is jó kapcsolatot ápolt, a korábban Marokkó uniós kapcsolataiért felelős Abderrahim Atmoun pedig korábban közösségi oldalán több fotót is megosztott, amin Panzerivel ketten szerepelnek. A belga rendőrség gyanúja szerint a marokkói diplomata is megvesztegette a korrupcióval vádolt uniós képviselőket. Míg a vádak szerint Katar a világbajnoksággal kapcsolatban próbálkozott lefizetéssel, addig a szakértők szerint Marokkó a megszállt Nyugat-Szaharát próbálhatja elfogadtatni Európával.