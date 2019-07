Markus Söder: Abszurd a von der Leyen körüli vita

Példátlan, hogy az ellenzék tudatosan próbálja megfúrni az Európai Parlamentben a magyar képviselők jelöltségét - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a Bayer show-ban. Dömötör Csaba hangsúlyozta, évtizedes szokásjog, hogy az Európai Parlament összetétele tükrözi a választási eredményt, hogy mindenki képviselethez jusson. Európa azért lett nagy, gazdag és erős, mert ragaszkodott az értékeihez - mondta a KDNP országgyűlési képviselője a Hír tv A nyolcas című műsorában. Nacsa Lőrinc hangsúlyozta, ha Európa elutasítja a kereszténységet, a saját maga ellensége lesz. A képviselő hozzátette: a magyar kormány az egyházakra társadalomalkotó partnerként tekint. A jövő évi költségvetés egyszerre segíti a bérek, a keresetek és a beruházások növekedését, valamint a közterhek, az adók és az államadósság csökkentését - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. Alapvetően előremutató és pozitív lépés, hogy az EMMI módosította a gyermekek otthongondozási díját, de még mindig nem elégséges az ápolási díjat szabályozó szempontrendszer - közölte az LMP parlamenti frakciója. Nemcsak a Demokratikus Koalíció, hanem a Momentum és a Párbeszéd is ellenzi a jobbikos Janiczak Dávid jelölését az őszi önkormányzati választásra Ózdon-írja a Mérce. A Jobbik és az LMP végét jelenti az, hogy elvtelenül fognak össze a balliberális pártokkal az önkormányzati választásokon - közölte a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke. Novák Előd hangsúlyozta, sajnálatos, hogy semmitmondó pozíciókat osztogatnak egymás között a balliberális ellenzék képviselői a hatalom megszerzése érdekében. A Mi Hazánk Mozgalom egy függetlenként induló helyi társasházi közös képviselőt, Kenéz Ágnest támogat az őszi önkormányzati választáson a XI. kerületi polgármesteri tisztség elnyeréséért. Olekszandr Vlaszov, az ukrán Állami Pénzügyi Szolgálat ideiglenes vezetője megírta felmondólevelét, miután Volodimir Zelenszkij elnök lemondásra szólította fel őt, amiért ígérete ellenére nem rúgott ki 4 megyei vámtisztet, köztük a kárpátaljait. Az Ursula von der Leyen személye körül a Németországot kormányzó nagykoalíción belül kialakult vita abszurd, a szociáldemokraták pedig lehetetlenül viselkednek - jelentette ki Markus Söder, a bajor Keresztényszociális Unió vezetője a ZDF-nek. A Facebook által bevezetni tervezett kriptodeviza, a Libra globális pénzügyi rendszerre gyakorolt hatásával foglalkoznak majd a hét vezető iparosodott ország pénzügyminiszterei és jegybanki vezetői kezdődő kétnapos találkozójukon Franciaországban. Európai vezetők részvételével tartották meg a katonai díszszemlét a francia nemzeti ünnep alkalmából. A párizsi rendőrség 152 sárgamellényest vett őrizetbe rendzavarás miatt. Bírósági úton akadályozná meg egy ismert civil aktivista, hogy a következő brit miniszterelnök a parlament beleszólása nélkül, rendezetlen módon léptethesse ki Nagy-Britanniát az Európai Unióból. Donald Trump elnök ígérete szerint 10 nagyvárosban gyűjtik be az illegális migránsokat az Egyesült Államokban, a letartóztatottakat kitoloncolásuk előtt gyűjtőközpontokban helyezik el. Donald Trump részéről „diplomáciai vandalizmus” volt az iráni nukleáris egyezmény felmondása - ezt Sir Kim Darroch, Nagy-Britannia volt washingtoni nagykövete írta egy titkos jelentésben, amelyet a Mail On Sunday konzervatív brit lap szivárogtatott ki. Mintegy kétszáz migránst gyűjtöttek be a Földközi-tengeren szombaton. A gumicsónakokban hánykolódó embereket a líbiai és a spanyol parti őrség hajói vették a fedélzetükre. A „segíteni készek szövetségének” létrehozásával a Földközi-tengeren keresztül érkező menedékkérők önkéntes elosztását és befogadását szorgalmazza Heiko Maas német külügyminiszter. Összecsaptak a rendőrökkel a Kínához közeli Sheung Shui városában tüntető hongkongiak, akik a kínai kereskedők jelenléte elleni tiltakozásul vonultak utcára. Legkevesebb 14 civil, köztük hat gyerek vesztette életét a szír kormányerők és orosz szövetségeseik légicsapásaiban az északnyugat-szíriai, dzsihadisták és lázadók uralta Idlíb tartomány területén. Partot ért a louisianai Intracoastal City közelében az időközben ismét trópusi viharrá enyhült, Barry névre keresztelt vihar, amely így is katasztrofális pusztításokkal fenyeget - jelentette az amerikai Országos Hurrikánközpont. Mianmar északnyugati részén több mint tízezer ember hagyta el lakhelyét az árvizek miatt az elmúlt napokban. Bozóttűzzel küzdöttek a hatóságok az olaszországi Szardínia szigetén, ahol előző nap elrendelték egy üdülőhely kiürítését a veszélyes helyzet miatt. 7,3-as erősségű földrengés rázta meg Indonézia keleti részét, több ház megrongálódott.Halálesetről nem érkezett jelentés. 19-en, köztük 4-en súlyosan megsérültek, amikor leszakadt egy platánfa félméteres vastagságú ága Azerbajdzsán új világörökségi helyszínén, a hajdani selyemút mentén fekvő Seki városban. Mégis letartóztatta a horvát rendőrség annak a BMW-nek a sofőrjét, aki három napja súlyos balesetet okozott az A4-es autópályán, Varasd közelében. A rendőrség mindaddig folytatja a kutatást, amíg reális esély van a dunai hajóbaleset utolsó eltűntként keresett koreai áldozatának megtalálására – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Öt migránst fogtak el a rendőrök egy észak-macedón kamion rakterében Röszkénél. A magyar birkózók két ezüst- és három bronzéremmel zárták a törökországi Yasar Dogu-emlékversenyt. Major Veronika nyerte a 40 vegyes versenyszámot a gyenesdiási 50 méteres futócéllövő Európa-bajnokságon. A magyar női vízilabda-válogatott 64:0 eredménnyel legyőzte a házigazda dél-koreai csapatot a Kvangdzsuban zajló világbajnokság csoportmérkőzésén.